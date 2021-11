Recensione Lampada, Led e Presa smart Meross: 3 utili dispositivi per la tua casa intelligente

Il nostro viaggio nel mondo della domotica ci porta oggi da Meross, produttore che vanta una vasta gamma di dispositivi per la smart home.

Oggetto della nostra prova sono tre utili prodotti realizzati da Meross: un'elegante lampada da comodino multicolore, un kit con due strisce Led da 5 m; e una presa a tre poli intelligente.

Dispositivi comandabili via app e a voce utilizzando gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei dispositivi smart di Meross.

Lampada Led

Iniziamo la nostra rassegna dalla lampada cilindrica di Meross, completamente in plastica con rivestimento trasparente e base bianca.

Nella parte superiore troviamo un generoso comando touch utile per la gestione di alimentazione, colori Led ed intensità dell’illuminazione.

Lampada controllabile anche con l’app di Meross che analizzeremo più avanti e tramite comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa, Siri e Google Assistant. Ricordiamo anche il supporto alla piattaforma Apple Homekit a Samsung SmartThings.

All’interno troviamo Led RGB con intensità regolabile, a 16 milioni di colori ed in grado di emettere luce bianca calda e fredda da 2700 a 6500K.

Ricordiamo anche l'alimentazione tramite rete elettrica ed il collegamento WiFi a 2,4 GHz. Concludiamo con le dimensioni pari a 10 x 10 x 19,5 cm.

Strisce Led

Proseguiamo la nostra rassegna con il kit composto da due strisce Led da 5m, un piccolo controller WiFi ed un alimentatore.

Prodotto che si distingue per la presenza di due strisce Led che possono essere tagliate o unite fra loro. Non è possibile, purtroppo, controllare i due led separatamente.

Led da 550 lumen al metro, a 16 milioni di colori e con luce bianca calda e fredda, dotati anche di una striscia adesiva, con vari passacavi inclusi nella confezione.

Strisce dotate di collegamento WiFi a 2,4 GHz controllabili tramite app e compatibili con Alexa, Google Assistant, Siri-Apple HomeKit e Samsung SmartThings.

Presa smart

Concludiamo la nostra rassegna con la presa intelligente di Meross, con collegamento WiFi a 2,4 GHz. Dispositivo che si distingue per la presenza di una presa a tre poli (maschio da 16 A, femmina da 10 A e 16 A) al posto della schuko.

Presa disponibile in due diverse confezioni da uno o due pezzi, dotata di un pulsante con led di stato nella parte superiore.

Presa smart controllabile tramite l’app di Meross e compatibile con Alexa, Google Assistant, Siri-Apple HomeKit, IFTTT e Samsung SmartThings.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 11 x 6 x 3,2 cm.

App Meross, prestazioni e prezzi

Tutti i dispositivi di Meross possono essere controllati tramite l'app dedicata dell’azienda, in italiano, veloce e di facile utilizzo. App utile anche per il collegamento alla rete WiFi dei tre prodotti (gli utenti Apple possono, ovviamente utilizzare anche la piattaforma HomeKit per l’installazione e l’utilizzo dei tre prodotti).

App che include varie ed utili funzioni come gli Scenari che consentono il controllo di più dispositivi contemporaneamente. Funzione utile, ad esempio, per spegnere tutti i prodotti quando usciamo di casa. Ricordiamo poi le Routine che permettono di programmare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi, con la possibilità anche di attivare un timer.

App che consente anche l’aggiornamento del firmware dei vari device e di consultare le versioni digitali dei manuali utente in italiano, presenti anche nelle confezioni dei tre dispositivi.

Per quanto riguarda i singoli prodotti citiamo in particolare gli Effetti presenti nel software della striscia Led: si tratta di varie modalità di illuminazione adatte ai diversi momenti della giornata (relax, lavoro, notte, etc).

Passiamo ora alla valutazione dei 3 prodotti con un giudizio in generale positivo. Buona la qualità costruttiva ed il collegamento WiFi sempre stabile.

Giudizio positivo anche sull’illuminazione dei Led e della lampada di Meross, con colori uniformi; discreta l'intensità della lampada, buona quella dei Led.

Di seguito i prezzi dei tre prodotti acquistabili su Amazon.it:

Lampada Led a 43 euro

Strisce Led a 46 euro

Presa smart a partire da 16 euro