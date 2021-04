Recensione Curconsa Mch3: misuratore di CO2, temperatura e umidità

Il Curconsa Mch3 è un interessante dispositivo per la misurazione di CO2, temperatura, e umidità, dotato di un display a colori touch.

Un efficace strumento che consente di monitorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo; ad esempio il sensore di umidità può essere utile per prevenire la formazione di muffe.

Interessante anche il rilevatore di CO2; è infatti importante ricordare che l'anidride carbonica agisce sulle nostre condizioni fisiche in diversi modi. Alte concentrazioni di CO2 possono portare vari problemi come difficoltà nel respirare, mal di testa o spossatezza fisica.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Curconsa Mch3.

Design e caratteristiche

Il Curconsa si presenta con un design compatto e curato. Una scocca interamente in plastica con dimensioni di 9,6 x 8,6 x 3,2 cm e peso di 400 grammi. Nella parte anteriore troviamo un display a colori da 3,5 pollici, touch con risoluzione di 320 x 480 pixel e sensore di luminosità, mentre al posteriore è presente un piccolo supporto che consente di posizionare il dispositivo su tavoli o mobili.

Qui troviamo anche una porta USB 2.0 Mini B per l’alimentazione del dispositivo e per il collegamento ad un PC, utile per esportare i dati raccolti dall’Mch3 in formato TXT.

Misuratore disponibile anche nella versione con batteria integrata da 1800 mAh. Ricordiamo, infine, la confezione che include un cavo USB, l’alimentatore da parete ed un manuale in lingua inglese.

Di seguito le caratteristiche tecniche dell’Mch3:

-Misurazione temperatura: da 1 °C a 85 °C.

-Tipo di sensore CO2: NDIR a due canali

-Precisione CO2: @ 22 ? ± 40 ppm

-Range di rilevazione CO2: 0-9999 ppm

-Risoluzione della temperatura visualizzata: 0,1 °C.

-Intervallo livello allarme di CO2: 400 – 4500 ppm

-Risoluzione di CO2 visualizzata: 1 ppm

Funzioni, esperienza d’uso e prezzo

Curconsa Mch3 è un versatile dispositivo con un discreto schermo touch ed una buona qualità costruttiva generale.

Oltre a mostrare i livelli di CO2, temperatura, umidità, è anche possibile visualizzare l'ora, i valori registrati negli ultimi 7 giorni ed impostare due allarmi in caso di elevata concentrazione di anidride carbonica nell’aria. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di calibrare i vari sensori.

Abbastanza precise le misurazioni effettuate; peccato per un’imperfetta traduzione in italiano dei vari menù.

Concludiamo con il prezzo. Il Curconsa Mch3 è acquistabile in due diverse colorazioni (bianco e nero) a partire da 119 euro.

La variante con batteria integrata è, invece, disponibile a 139 euro.

