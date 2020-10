Recensione Jimmy AP36: un interessante purificatore d’aria a 139 euro

Continua il nostro viaggio nel mondo dei purificatori d’aria e dopo la recensione del Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic, proviamo oggi il nuovo Jimmy AP36.

Un modello, completo e dal semplice utilizzo, in grado di eliminare batteri, PM2.5 e formaldeide, oltre a odori, acari e allergeni.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del purificatore d’aria Jimmy AP36.

Jimmy AP36: design e caratteristiche

L’AP36 si presenta con un look moderno e curato ed una buona qualità costruttiva. Un prodotto realizzato interamente in plastica, con dimensioni di 370x205x485mm ed un peso di 5,9 Kg.

Tramite un sistema a doppia turbina, l’AP36 aspira l'aria dal lato posteriore e la espelle dall'ampia griglia superiore, purtroppo non dotata di alette regolabili.

In questa zona troviamo tutti i comandi principali di tipo touch e l’ampio display Led che indica il livello di qualità dell'aria, in tempo reale, tramite tre diversi colori (blu: qualità eccellente; arancione: qualità media; rosso: qualità pessima).

Passiamo alle tre modalità di funzionamento: “Smoke” lavora alla massima potenza per una rapida pulizia dell’aria; la modalità “Smart” regola in automatico la velocità del purificatore in base alla qualità dell'ambiente; infine la modalità “Silent” depura l’aria anche di notte, senza disturbare, grazie alle basse emissioni sonore.

Continuiamo con i comandi, ricordando anche le tre velocità d’aria manuali ed il timer.

Completiamo le caratteristiche tecniche citando il filtro HEPA a tre strati, facilmente rimovibile, in grado di eliminare batteri e sostanze nocive come PM2.5 e formaldeide, oltre a odori, acari e allergeni. La formaldeide è uno dei più diffusi inquinanti di interni, una sostanza cancerogena utilizzata, ad esempio, nella produzioni di vernici, rivestimenti e schiume isolanti.

Ricordiamo anche il tasso di erogazione d’aria pulita pari a 300 m3/h, con la capacità di coprire un’area di 5-36 metri quadri.

Infine non dimentichiamo il sensore di luminosità integrato che attiva automaticamente la modalità silenziosa quando spegniamo la luce della stanza.

Jimmy AP36: esperienza d’uso e prezzo

Da Jimmy arriva un interessante purificatore d'aria, efficiente e dall'utilizzo immediato. Un prodotto in grado di rendere più sana l'aria della nostra abitazione, silenzioso (<61dBA) e con una facile manutenzione (durata filtro 3/4 mesi).

Un prodotto, inoltre, dalla buona potenza (50W), in grado di eliminare vari agenti nocivi come fumo, batteri, polvere e pollini; ottimo, quindi, anche per chi soffre di allergie.

Ricordiamo, in particolare, l’utile display Led per il monitoraggio della qualità dell’aria e la modalità “Fumo”. Peccato, infine, per l'assenza del telecomando.

Concludiamo con il prezzo, il Jimmy AP36 è acquistabile a 139 euro.

Scopri di più su Amazon (acquistabile anche a rate)