Recensione BISSELL air320: un raffinato purificatore d’aria in offerta a 249 euro

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, proviamo oggi il nuovo purificatore air320 di BISSELL; azienda statunitense che vanta una vasta gamma di prodotti per la casa; aspirapolvere di vario genere, prodotti per la pulizia dei tappeti, pulitori a vapore, multifunzionali e per esterni.

BISSELL air320 è un purificatore premium che unisce un raffinato design ad elevate prestazioni, con un sistema di filtrazione a tre stadi in grado di catturare varie sostanze nocive.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del BISSELL air320.

BISSELL air320: design e dimensioni

Il purificatore BISSELL air320 si presenta con un design elegante e moderno. Iniziamo dalla scocca in plastica dalle linee pulite ed arrotondate, con superficie anteriore (pre-filtro lavabile) in tessuto. Alla base spiccano i quattro piedini con colorazione in legno, mentre al posteriore troviamo un pratico avvolgicavo.

Ricordiamo anche il display frontale, ben visibile, che mostra la quantità di PM 2,5 nell'ambiente (polveri sottili pericolose per la salute). Sempre sul frontale troviamo un Led multicolore (sistema CirQulate) che segnala i cambiamenti nella qualità dell'aria interna (blu: qualità eccellente; gialla: qualità media; rosso: qualità pessima).

Infine il lato superiore dove troviamo un’ampia griglia per l’uscita dell’aria purificata ed un unico comando che include il pulsante di alimentazione ed una manopola per la gestione della potenza, con 5 regolazioni disponibili oltre alla modalità automatica. E’, inoltre, presente la silenziosa modalità notturna che si attiva automaticamente.

Proseguiamo con le dimensioni dell’air320: larghezza di 44 cm, profondità di 27,5 cm, altezza di 71,1 cm, con un peso di 8,7 Kg.

BISSELL air320: caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche di questo prodotto. Il BISSELL air320 aspira l’aria dal frontale dove troviamo un sistema di filtrazione a tre stadi: il pre-filtro in tessuto, un filtro a carboni attivi ed un filtro HEPA.

Scendendo nel dettaglio, il filtro a carboni attivi assorbe gas di cottura, fumo, composti organici volatili e odori sgradevoli. Il filtro HEPA cattura il 99,97% delle particelle da 0,3 micron tra cui polvere, polline, altri allergeni e agenti inquinanti.

Ricordiamo anche il sistema CirQulate automatizzato citato in precedenza: monitora, segnala e reagisce automaticamente ai cambiamenti nella qualità dell'aria interna.

Il BISSELL air320 purifica 158 m2 ogni 60 minuti: prestazioni adatte per stanze medio-grandi come camere da letto, zone soggiorno, seminterrati e sale da pranzo.

BISSELL air320: prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra recensione dell’air320 con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è positivo; da BISSEL arriva un interessante purificatore d'aria, potente, efficace e dall'utilizzo immediato. Un prodotto abbastanza silenzioso (51dB), in grado di rendere più sana l'aria della nostra abitazione. Facile, inoltre, la sostituzione dei filtri (da cambiare ogni 6 mesi) e la manutenzione delle varie parti.

Un prodotto, inoltre, dalla buona potenza, adatto anche a stanze medio-grandi, in grado di eliminare vari agenti nocivi come fumo e pollini e ottimo, quindi, anche per chi soffre di allergie.

Ricordiamo, inoltre, l’utile display per il monitoraggio della qualità dell’aria e il design elegante e curato, con una buona qualità costruttiva. Peccato per l'assenza del telecomando e di un timer per programmare accensione e spegnimento del prodotto.

Concludiamo con il prezzo, il BISSELL air320 è oggi in offerta su Amazon a 249 euro, con uno sconto del 32% ed un risparmio di 120 euro sul prezzo di listino. Ricordiamo anche il costo dei filtri: 17 euro per quello ai carboni attivi e 26 euro per il filtro HEPA.

