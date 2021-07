Recensione Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool: rinfresca, riscalda e purifica l’aria

In prova un avanzato purificatore termoventilatore in grado di eliminare le particelle inquinanti, rinfrescare in estate e riscaldare in inverno

Dopo la recensione dell’ottimo aspirapolvere senza fili Omni-glide, torniamo ad occuparci di Dyson con la prova del nuovo purificatore termoventilatore Purifier Hot+Cool.

Si tratta di un purificatore termoventilatore dalle complete ed avanzate caratteristiche, in grado di riscaldare, rinfrescare e purificare l’aria.

Un raffinato dispositivo capace di catturare varie sostanze inquinanti presenti nell’ambiente ed in grado di eliminare fumo, batteri, polvere, muffa e pollini.

Il Purifier Hot+Cool fa parte della nuova gamma di Dyson per il trattamento dell’aria composta anche dai seguenti modelli: Dyson Purifier Cool, Dyson Purifier

Cool Formaldehyde, Dyson Purifier Hot + Cool Formaldehyde e Dyson HEPA Cool Formaldehyde (per gli ambienti lavorativi).

Analizziamo, quindi, le caratteristiche del Purifier Hot+Cool e le novità della gamma 2021.

Dyson Purifier Hot+Cool: design, funzionamento e dimensioni

Il Dyson Purifier Hot+Cool conserva il design moderno ed elegante dei precedenti modelli. Un dispositivo interamente realizzato in plastica, dall’ottima qualità costruttiva, curato in ogni dettaglio.

Purificatore ruotabile elettricamente a 350 gradi, con la possibilità anche di inclinare manualmente il dispositivo verso il basso o verso l’alto.

Iniziamo dalla parte inferiore che ospita i filtri, sostituibili in pochi istanti. L'aria entra in basso ed una volta purificata viene espulsa dai sottili profili del diffusore o attraverso i lati del ventilatore (tecnologia Air Multiplier). Sistema molto utile, in grado di diffondere oltre 290 litri d’aria al secondo, che consente anche di rinfrescare o riscaldare gli ambienti in modo rapido ed uniforme.

Questo purificatore ospita, inoltre, un completo display a colori che mostra i livelli di qualità dell'aria e delle sostanze inquinanti rilevate, visualizzando anche chiari grafici. Non mancano temperatura ed umidità, i livelli del WiFi e le informazioni sull’usura dei filtri.

Concludiamo con le dimensioni del Dyson Purifier Hot+Cool: altezza di 764 mm e diametro della base di 248 mm.

Dyson Purifier Hot+Cool: filtri e rimozione delle sostanze inquinanti

Grazie ai sensori integrati e ai filtri HEPA+carboni attivi, il Dyson Purifier Hot+Cool è in grado di analizzare le particelle inquinanti e i gas nell’aria della nostra casa ed eliminare diverse sostanze potenzialmente dannose, garantendo un elevato comfort sia d'estate che in inverno.

Il sistema di filtrazione del purificatore Dyson cattura i gas ed il 99,95% delle particelle inquinanti come il particolato (PM2,5): particelle microscopiche con dimensioni fino a 2,5 micron sospese nell'aria che si respira, come fumo, batteri ed allergeni.

Proseguiamo con i PM10, che includono polvere, muffa e pollini, e i COV: composti organici volatili potenzialmente pericolosi e presenti nei prodotti per la pulizia, nelle vernici e nei mobili nuovi.

Nell'elenco troviamo anche il diossido d’azoto e altri gas ossidanti; fumi potenzialmente tossici rilasciati nell'aria dai processi di combustione, per esempio dal gas utilizzato per cucinare e dalle emissioni dei gas di scarico.

Elenco delle sostanze stampate, con relativa formula di struttura, sul lato del purificatore.

Infine il sistema di filtrazione dei modelli Dyson Purifier Cool Formaldehyde e Dyson Purifier Hot + Cool Formaldehyde è in grado di distruggere la formaldeide a livello molecolare, scomponendola in piccole quantità di acqua e CO2. La formaldeide è un gas inquinante incolore, rilasciato da mobili e altri oggetti in legno come il compensato, materiali isolanti e prodotti come vernici, carta da parati e prodotti per la pulizia della casa. Essendo 500 volte più piccola delle particelle delle dimensioni di 0,1 micron, la formaldeide è particolarmente difficile da catturare.

Di seguito le informazioni per la sostituzione dei filtri: una volta ogni due anni, se il purificatore viene utilizzato 6 h/giorno; una volta l’anno, se il purificatore viene utilizzato 12h/giorno; una volta ogni 6 mesi, se il purificatore viene utilizzato 24/24. I filtri per la formaldeide sono, invece, permanenti.

Dyson Purifier: novità 2021

La nuova gamma di purificatori d’aria Dyson 2021 è dotata di interessanti aggiornamenti a partire dal nuovo sensore intelligente di formaldeide che assicura un rilevamento selettivo dell’inquinante per tutta la vita del dispositivo. Gli altri sensori di formaldeide a base di gel possono deteriorarsi nel tempo e rilevare erroneamente altri inquinanti COV. Grazie ad una cella elettrochimica, il sensore di formaldeide Dyson non si secca e il suo algoritmo unico e intelligente controlla i dati ogni secondo, rilevando selettivamente la formaldeide per non confonderla con altri COV.

Gli ingegneri Dyson hanno, inoltre, riprogettato il flusso d’aria del dispositivo per ottenere un sistema di filtrazione HEPA 13 completamente sigillato - non solo assicurando che l'aria non fuoriesca dal filtro, ma bloccando anche qualsiasi potenziale punto di perdita attraverso cui l’aria sporca potrebbe entrare nel flusso d’aria.

Infine gli ingegneri Dyson si sono impegnati anche nella riduzione delle emissioni sonore del purificatore, pur mantenendo le stesse prestazioni di purificazione. Il purificatore è stato riprogettato per essere il 20% più silenzioso. Per ottenere la riduzione del rumore, gli ingegneri Dyson hanno perfezionato il percorso del flusso d’aria allargando l'apertura (la fessura da cui l’aria fuoriesce dalla macchina) e hanno migliorato la sua geometria. Il suono è stato ridotto da 64 a 61 decibel alla massima velocità della ventola.

Dyson Purifier Hot+Cool: telecomando, app per smartphone e controlli vocali

Il Dyson Purifier Hot+Cool può essere gestito tramite il telecomando o utilizzando l'app per smartphone e tablet Dyson Link.

Iniziamo dal piccolo e completo telecomando che può essere agganciato magneticamente sopra il diffusore. Oltre ai controlli principali (aria calda, fresca, velocità, informazioni sul display) troviamo le regolazioni della diffusione dell’aria e per l’angolo di rotazione del dispositivo, il timer e l’attivazione della modalità automatica che gestisce in modo smart il dispositivo sfruttando i sensori integrati. Ricordiamo anche il riscaldamento con termostato e la modalità notturna (impostazioni più silenziose e display dalla luminosità soffusa).

Proseguiamo con la completa applicazione in italiano che consente un monitoraggio anche H24 dell’ambiente interno, con la possibilità di visualizzare i dati relativi alla qualità dell’aria della nostra città.

All’interno dell’app troviamo, inoltre, una versione più dettagliata dei grafici presenti sul display dell'unità. Grafici che illustrano il funzionamento del purificatore, con le varie sostanze inquinanti rilevate.

Troviamo anche un telecomando virtuale con controllo manuale dell’oscillazione ed un timer.

Infine ricordiamo il controllo tramite gli assistenti vocali Google Assistant, Siri e Alexa (non disponibile in italiano).

Dyson Purifier Hot+Cool: esperienza d’uso e prezzo

Da Dyson arriva un ottimo purificatore d'aria, potente e versatile. Un efficace dispositivo per il trattamento dell’aria, dalle avanzate caratteristiche, dal design inconfondibile e semplice da utilizzare.

Dispositivo di purificazione davvero completo in grado di rimuovere dall'ambiente numerose sostanze inquinanti, dal particolato al NO2. Un prodotto capace anche di eliminare fumo, batteri, polvere, muffa e pollini, ottimo quindi anche per chi soffre di allergie.

Ricordiamo, inoltre, il potente flusso d’aria utile per rinfrescare l’ambiente, con 10 velocità e prestazioni superiori a quelle di un tradizionale ventilatore. Un prodotto, dal rumore più contenuto rispetto ai precedenti modelli, capace anche di riscaldare velocemente in inverno una stanza di medie dimensioni.

Purificatore accompagnato da una completa ed utile app per smartphone; peccato per la mancata compatibilità con Alexa, in italiano.

Un prodotto in grado di rendere più sana l'aria della nostra abitazione, acquistabile a 649 euro.

Qui la gamma di dispositivi Dyson per il trattamento dell’aria disponibili su Amazon