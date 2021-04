Recensione SwitchBot Curtain: rendiamo smart le nostre tende di casa

In prova un curioso dispositivo in grado di aprire e chiudere le tende automaticamente, tramite comandi vocali e app

Continua il nostro viaggio nel mondo della domotica e oggi proviamo un dispositivo davvero particolare denominato SwitchBot Curtain (tenda in inglese). Si tratta di un particolare accessorio in grado di rendere smart le tende della nostra abitazione.

Dispositivo capace di muovere le tende automaticamente, tramite comandi vocali e app e che si integra con l’Hub Mini da noi recensito qualche tempo fa.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dello SwitchBot Curtain.

SwitchBot Curtain: caratteristiche, installazione e app dedicata

SwitchBot Curtain si presenta con forme simpatiche e curate. Un piccolo dispositivo con a bordo un motorino elettrico, una batteria ed un modulo Bluetooth, disponibile in due colori (bianco e nero) e in tre diverse varianti compatibili con tende dotate di bastone o binario. Per tutti i dettagli sulla compatibilità vi rimandiamo al sito ufficiale di SwitchBot.

Prodotto utilizzabile, ovviamente, anche con tende a doppia faccia; in questo caso sarà necessario utilizzare due unità di SwitchBot, una per ogni pannello.

Oggetto della nostra prova è la variante “Grommet” per tende con anelli e bastone.

L'installazione è davvero immediata e non richiede nessuna modifica alle nostre tende; basta agganciare SwitchBot Curtain sul bastone, utilizzando il supporto regolabile incluso, tra il primo ed il secondo anello della tenda. Grazie al motore integrato collegato ad una ruota gommata, il dispositivo è in grado di scorrere sul bastone spingendo la tenda verso destra o verso sinistra, seguendo i nostri comandi. Ovviamente, il dispositivo, può essere installato anche dietro la tenda, risultando praticamente invisibile.

SwitchBot Curtain utilizza un modulo Bluetooth 5.0 long range per comunicare direttamente con l'app dedicata installata sul nostro smartphone. Applicazione che consente di comandare l'apertura o chiusura, totale o parziale, della nostra tenda.

SwitchBot Curtain può, inoltre, essere collegato in Wi-Fi sfruttando l’Hub Mini acquistabile separatamente. Grazie a questo accessorio sarà anche possibile comandare le nostre tende tramite comandi vocali impartiti ad Alexa, Google Assistant o Siri Shortcuts.

Secondo le dichiarazioni dell’azienda, SwitchBot Curtain è in grado di muovere tende con un peso fino a 8 KG, al massimo per 3 metri.

Non dimentichiamo la possibilità di gestire la tenda in base alla luce ambientale (funzione ancora in via di sviluppo), grazie al sensore di luminosità integrato. Non manca, infine, l'opzione per aprire o chiudere le tende ad orari prefissati, la possibilità di gestire più prodotti smart contemporaneamente e la compatibilità con la nota app di programmazione IFTTT.

Infine l'opzione Touch & Go è in grado di attivare automaticamente SwitchBot in caso di un movimento manuale delle tende.

SwitchBot Curtain è alimentato da una batteria integrata da 3350 mAh, ricaricabile tramite la presa USB-C presente al posteriore. In alternativa è possibile utilizzare un piccolo pannello solare da acquistare separatamente, da agganciare allo SwitchBot o al muro.

Concludiamo ricordando le due modalità di funzionamento, Silent Mode e Performance Mode, e le dimensioni pari a 42 x 51 x 110 mm, con un peso di 135 g.

SwitchBot Curtain: esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora all’esperienza d’uso. Il nostro giudizio è in generale solo sufficiente, a causa di una potenza reale non molto elevata, adatta per tende leggere e dalle dimensioni contenute, in grado di scorrere facilmente su bastoni o binari.

Buona la reattività e la ricezione wireless dei comandi; abbastanza rumoroso il motorino elettrico. Completa ed intuitiva l'applicazione dedicata, in lingua inglese. Non semplicissima la configurazione di Siri Shortcuts.

Infine l’autonomia dichiarata di circa 8 mesi, con due movimenti al giorno. Solo sufficienti le prestazioni del piccolo pannello solare.

Concludiamo con il prezzo, SwitchBot Curtain è acquistabile a partire da 79 euro sullo store dell'azienda e su Amazon.it. Il costo del pannello solare è di 20 euro.

Scopri di più su Amazon:

SwitchBot Curtain

Pannello solare