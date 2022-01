Recensione tapis roulant pieghevole Mobvoi Home

Oggetto oggi della nostra prova è l’interessante tapis roulant Mobvoi Home. Prodotto realizzato dall’omonima azienda, nota per gli avanzati smartwatch TicWatch (qui la recensione del modello E3).

Il tapis roulant Mobvoi Home utilizza un pratico design pieghevole, con dimensioni compatte e un’elevata potenza.

Un prodotto di facile utilizzo, dotato anche di telecomando e cassa audio Bluetooth.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del tapis roulant Mobvoi Home.

Design e caratteristiche tecniche

Il tapis roulant di Mobvoi si presenta con un design moderno ed essenziale, con due diverse colorazioni: la variante completamente nera, oggetto della nostra prova, e la versione con elementi laterali in grigio metallizzato.

Un modello ripiegabile grazie alla rotazione di tutta la struttura verticale; soluzione che consente di riporre facilmente il Mobvoi Home sotto letti, mobili, scrivanie e divani grazie anche alle ruote anteriori integrate.

Il tapis roulant può essere utilizzato in due diverse modalità: camminata e corsa. La prima può essere impiegata per camminate fino a 4 Km/h, senza sollevare la barra verticale. Per allenamenti più intensi e per una maggiore sicurezza si può sollevare la struttura verticale che consente una corsa fino a 12 Km/h grazie al potente motore da 2,25 Hp.

Ricordiamo, inoltre, le dimensioni pari a 1,235 mm (lunghezza) x 685 mm (larghezza) x 1,065 mm (altezza, che si riduce a 112 mm quando il tapis roulant viene chiuso), con un peso di 38 Kg.

Proseguiamo con le misure dell’area calpestabile pari a 400 x 1,000 mm. Mobvoi Home utilizzabile da utenti con un peso massimo di 120 Kg.

Proseguiamo l’analisi del tapis roulant con l'avanzato nastro impermeabile, dotato di isolamento acustico. Nastro con una struttura a 5 strati utile per migliorare l'assorbimento degli urti, risparmiare energia e ridurre la pressione sulle articolazioni mentre si cammina o si corre.

Assemblaggio ed interfaccia utente

Il Mobvoi Home arriva completamente assemblato; l’utente può decidere di montare il supporto per lo smartphone sulla barra verticale e aggiungere i braccioli laterali che però andranno rimossi quando si vuole chiudere il tapis roulant.

Semplice anche il movimento della struttura verticale, con una maniglia di sblocco, in metallo, presente sul lato destro.

Passiamo ai comandi. Nella barra superiore troviamo i pulsanti touch per avvio/arresto e per la regolazione della velocità. E’, inoltre, presente un indicatore luminoso e numerico (da 1 a 12 Km/h) che consente di visualizzare rapidamente la velocità impostata. Non manca, ovviamente, il cavo di sicurezza.

Il Mobvoi Home può essere controllato anche tramite il piccolo telecomando in dotazione che ospita tre pulsanti per avvio/arresto e per la regolazione della velocità. Telecomando essenziale per la gestione della modalità camminata.

Non dimentichiamo il display LCD posizionato davanti l'area calpestabile del tapis roulant che mostra ciclicamente il tempo trascorso, la velocità, la distanza percorsa e le calorie consumate. A destra del display è presente lo speaker Bluetooth, utile per riprodurre la nostra musica preferita da smartphone, tablet e Pc.

Concludiamo con le due viti situate al posteriore che consentono la regolazione del nastro (tensione e centraggio).

Esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio sul Mobvoi Home è positivo: un tapis roulant dall’elevata qualità costruttiva, robusto e con le parti principali in metallo. Non dimentichiamo il design essenziale e moderno, con due diversi colori disponibili.

Ben realizzato anche il resistente nastro a cinque strati, con una superficie di corsa ben ammortizzata. Tapis roulant potente e dal rumore contenuto. Un prodotto dalle dimensioni compatte, facile da trasportare e da riporre, ad esempio, sotto al letto. Un tapis roulant con due diverse modalità di utilizzo ed una semplice e chiara interfaccia utente.

Non dimentichiamo la cassa Bluetooth mono, dalla discreta potenza e dalle sufficienti prestazioni audio.

Peccato per l'assenza di programmi e funzionalità avanzate come il rilevamento del battito cardiaco. Manca, inoltre, la regolazione dell'inclinazione.

Passiamo alla confezione che include un manuale in italiano (non perfettamente tradotto), due boccette di olio lubrificante e tutti gli utensili per l'assemblaggio e la manutenzione del tapis roulant.

Infine il prezzo di listino del Mobvoi Home acquistabile a 449 euro.

Tapis roulant attualmente in offerta su Amazon a 426 euro.

Scopri di più su Amazon.it (acquistabile anche a rate)