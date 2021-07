Recensione orologio, bilancia e misuratore di pressione smart Withings

Withings è un'azienda francese specializzata in prodotti dedicati al mondo della smart Health con una vasta gamma di dispositivi per il monitoraggio della nostra salute e della nostra attività fisica. Prodotti in grado di rilevare numerosi parametri corporei, monitorabili tramite una completa app per smartphone.

In prova oggi tre device dalle avanzate caratteristiche; iniziamo dallo smartwatch ibrido Move ECG: un orologio dal look classico, ma in grado di rilevare la nostra attività fisica ed effettuare anche un elettrocardiogramma.

Passiamo poi alla bilancia smart Body+ in grado di misurare, oltre, al peso anche altri parametri corporei come la massa grassa e muscolare.

Infine l’avanzato misuratore di pressione BPM Core, con ECG e stetoscopio digitale integrato.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questi tre prodotti di Withings.

Smartwatch ibrido Withings Move ECG

Il Move ECG si presenta con il look di un classico orologio, ma nasconde al suo interno avanzate soluzioni tecnologiche come la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma senza l'ausilio del cellulare. Orologio in grado anche di rilevare segnali di fibrillazione atriale, il disturbo del ritmo cardiaco più comune. Non manca la rilevazione del battito cardiaco (solo durante l’ECG), la misurazione del sonno, dei passi effettuati, delle distanza percorsa e delle calorie consumate.

Move ECG è in grado di rilevare automaticamente corsa, camminata, bici e nuoto con oltre 30 attività fisiche supportate, incluso il salire le scale grazie all’altimetro integrato.

Passiamo all'aspetto estetico con due colorazioni disponibili: la versione totalmente nera e quella in prova con cassa bianca e cinturino blu. Ricordiamo anche il piccolo bordo in metallo attorno al quadrante dotato di una terza lancetta (assenti i secondi) in grado di mostrare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo giornaliero dei passi fissato dall’utente (tramite app che vedremo più avanti).

Sul lato destro troviamo, inoltre, un solo pulsante: una breve pressione avvia la misurazione dell’ECG (per completare la rilevazione, sarà inoltre necessario toccare il bordo cromato dell'orologio per 30 secondi); una pressione prolungata avvia, invece, la modalità Allenamento con le lancette che mostrano la durata dell'attività fisica.

Proseguiamo con le caratteristiche tecniche ricordando la batteria non ricaricabile CR2430 che fornisce un'autonomia fino ad un anno e la connessione Bluetooth con smartphone Android e Apple. Non manca, infine, la sveglia tramite vibrazione.

Orologio impermeabile con la cassa in acciaio dal diametro di 38 mm ed uno spessore di 12. Non dimentichiamo il cinturino in silicone da 18 mm ed il peso di 32 gr.

Bilancia Withings Body+

Passiamo ora alla bilancia smart Withings Body+. Un completo dispositivo in grado di rilevare oltre al nostro peso anche grasso corporeo, contenuto di acqua nel corpo, massa ossea e muscolare e IMC. Parametri fisici che vengono rilevati utilizzando una piccola impedenza elettrica in grado di misurare l'opposizione del nostro corpo al flusso della corrente. E' necessario, quindi, salire sulla bilancia a piedi nudi.

Bilancia dalle forme moderne, con pedana in vetro e parte inferiore in plastica. Non dimentichiamo le due colorazioni disponibili (bianca e nera), l'ampio display (in grado di mostrare anche il meteo) e le connessioni Bluetooth e WiFi. Bilancia capace di gestire 8 diversi utenti (peso da 5 a 180 KG) con modalità bambino e atleta. Infine citiamo l’alimentazione tramite 4 stilo AAA e le dimensioni pari a 327x327x23 mm.

Misuratore di pressione Withings BPM Core

Terminiamo il nostro viaggio tra i prodotti Withings con il misuratore di pressione smart BPM Core. Il dispositivo va posizionato sul braccio sinistro all'altezza del cuore e utilizza la classica tecnica oscillometrica; prima viene gonfiato il bracciale e poi sgonfiato automaticamente.

Dispositivo conforme alle normative europee sui dispositivi medici, in grado anche di effettuare un elettrocardiogramma e di rilevare segnali di fibrillazione atriale.

Il BPM Core è, inoltre, dotato di uno stetoscopio digitale capace di registrare il suono del nostro cuore. Dati poi elaborati da un software di intelligenza artificiale per rilevare un’eventuale cardiopatia valvolare.

I dati registrati vengono mostrati, oltre che sull'app, anche sul display del BPM Core dotato di superficie touch; schermo affiancato da un led colorato che mostra chiaramente i livelli della nostra pressione arteriosa.

Dispositivo multi-utente, facilmente attivabile tramite il tasto presente in alto e ricaricabile tramite la presa Micro USB posizionata sul lato inferiore. Ricordiamo, infine, le connessioni Bluetooth e WiFi e le dimensioni pari 560x165x450 mm (aperto), con un peso di 430 g.

App dedicata Withings Health Mate ed esperienza d’uso

Tutti i dati raccolti da Move ECG, Body+ e BPM Core possono essere chiaramente visualizzati sull’app Withings Health Mate. Applicazione, in italiano, per dispositivi iOS e Android, di semplice utilizzo e che consente anche la configurazione dei tre dispositivi.

Withings Health Mate può visualizzare lo storico delle varie misurazioni, anche sotto forma di grafici, con la possibilità di inviare i dati al nostro medico.

Software che ospita anche programmi ed informazioni utili per la nostra salute, con la possibilità di collegare Health Mate ad altre app come Google Fit e Strava.

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso dei prodotti Withings con un giudizio in generale positivo. Prodotti utili, ben costruiti e dalle linee curate e moderne. Ben realizzata anche l'app, completa e di facile utilizzo. Valutazione positiva anche sulla connettività wireless tra smartphone e dispositivi.

Abbastanza precise le misurazione effettuate dai tre prodotti (non è stato possibile valutare l’attendibilità dell’elettrocardiogramma). Segnaliamo però qualche problema nella rilevazione del sonno da parte dell’orologio Move ECG; inoltre il software del BPM Core non è stato spesso in grado di elaborare correttamente i dati raccolti dallo stetoscopio digitale durante i nostri test.

Tra gli aspetti negativi ricordiamo anche la scarsa visibilità delle lancette del Move ECG di notte e la vibrazione integrata nell'orologio che viene utilizzata solo dalla sveglia e non per segnalare chiamate e notifiche dallo smartphone.



Infine il BPM Core che stringe in modo molto deciso durante la misurazione della pressione.

Prezzi

Di seguito i prezzi di listino e su Amazon dei tre prodotti di Withings:

Orologio Move ECG: 129,95 euro - Prezzo Amazon versione blu: 91,20 euro



Bilancia Body+: 99,95 euro - Prezzo Amazon: 98,99 euro



Misuratore di pressione BPM Core: 249,95 euro - Prezzo Amazon: 222,43 euro