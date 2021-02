Parlami d’amore, Alexa!

Si avvicina il giorno degli innamorati e quest’anno, tra un cioccolatino e l’altro, sarà possibile festeggiare San Valentino giocando e divertendosi insieme ad Alexa. E se mancano le idee per stupire il proprio partner, sarà possibile chiedere aiuto proprio ad Alexa, che troverà il regalo giusto.

“Alexa vuoi essere il mio San Valentino?”

I clienti potranno chiedere ad Alexa di essere il proprio San Valentino per il 2021. Alexa però vuole essere certa di essere la preferita dei propri clienti e per questo solo chi dimostrerà di conoscerla bene potrà averne la conferma. Una volta chiesto “Alexa, vuoi essere il mio San Valentino?”, sarà necessario rispondere ad alcune domande: chi risponderà correttamente ad almeno 3 di queste potrà ricevere una sorpresa e conquistare il cuore di Alexa.

Il regalo di San Valentino

I clienti a corto di idee quest’anno potranno chiedere aiuto ad Alexa, che, in base al profilo del destinatario del regalo, aiuterà a scegliere la sorpresa giusta per San Valentino. Basterà chiedere “Alexa, consigliami un regalo per San Valentino” e rispondere ad alcune domande sulle abitudini del partner per ricevere un prezioso consiglio sul regalo giusto da fare quest’anno.

Inoltre, Alexa ha preparato diversi regali virtuali per tutti i clienti: barzellette, storie, racconti audio gratuiti da ascoltare in esclusiva grazie ad Audible, e molto altro. Dicendo “Alexa, dammi il mio regalo di San Valentino” la sorpresa sarà immediata.

M’ama o non m’ama?

Infine, per chi vuole divertirsi e scoprire il proprio destino in amore, Alexa ha preparato un momento interattivo unico e risponderà alla domanda “Alexa, m’ama o non m’ama?”. L’esito sarà positivo o negativo? Sarà Alexa a decidere!

Le nuove funzionalità di San Valentino possono essere utilizzate attraverso tutti i dispositivi con integrazione Alexa e l’intera gamma dei dispositivi Echo, ampliata quest’anno con la quarta generazione di Echo, Echo Dot e Echo Dot con orologio.