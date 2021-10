Robot aspirapolvere intelligenti: ecco i nuovi Neato D10 e D9

Neato Robotic ha annunciato la disponibilità di Neato D10 e D9; il secondo e terzo modello della lineup serie D, Ultimate Cleaning Machine. Appositamente realizzati per pulire case di medie e grandi dimensioni, il D9 e il D10 si uniscono al D8, precedentemente rilasciato da Neato e progettato per la gestione degli spazi più piccoli.

I robot aspirapolvere Neato D10, D9 e D8 sono dotati dell’esclusivo profilo a D e da un'accurata capacità di raccolta della polvere che permette loro di raggiungere anche gli angoli più nascosti, cosa che nessun altro robot rotondo può fare. Alcune delle caratteristiche più innovative e rilevanti di Neato D9 e D10 includono: una spazzola Helix Multi-Surface che è 50% più silenziosa sulle superfici dure, l'introduzione della pulizia a zone, una esclusiva modalità di aspirazione turbo per D10, e molto altro.

Tutti e tre i robot Neato sono dotati di tecnologia LaserSmart e utilizzano lo stesso tipo di tecnologia LiDAR presente in molte auto autonome per supportare la navigazione SLAM (Simultaneous Location And Mapping). A differenza dei robot aspirapolvere basati su telecamere che catturano immagini del loro ambiente, la tecnologia LiDAR di Neato consente di eseguire la scansione dell’ambiente circostante utilizzando il laser e così pulire in condizioni di scarsa illuminazione o di oscurità, di notte e sotto i mobili, il tutto senza compromettere la privacy e la sicurezza dell'utente. Neato offre anche una crittografia di prima categoria per memorizzare le coordinate di mappatura sia sui prodotti che nel cloud e non condivide o vende i dati degli utenti.

Neato D10: progettato per case di grandi dimensioni con alte performance per il massimo della pulizia

- 300 minuti di autonomia e copre fino a 250mq tra una ricarica e l'altra

- Auto-ricarica che permette a D10 di ricaricarsi e riprende la pulizia da dove l’ha interrotta

- Raccolta della polvere superiore del 60% rispetto a D3 e D5

- Spazzola multi superficie Helix più silenziosa del 50% sulle superfici dure

- Il filtro HEPA cattura fino al 99,97% degli allergeni e delle particelle di polvere fino a 0,3 micron per aiutare a ridurre problemi respiratori come l'asma e le allergie ed è facile da pulire

- La modalità Max Boost aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia più efficace dei peli di animali domestici e polvere

- La nuova app MyNeato semplifica la configurazione, migliora la creazione di zone virtuali, zone No-Go, la programmazione delle routine di pulizia, le notifiche sul robot e la gestione di più piani.

- Colore argento; finitura metallica spazzolata

- Tutte le altre caratteristiche di D8 e D9

Neato D9: flessibile e adattabile per una pulizia senza compromessi in case di medie dimensioni

- 200 minuti di autonomia; copre fino a 150 mq tra una ricarica e l'altra

- Auto-ricarica che permette a D9 di ricaricarsi e riprende la pulizia da dove l’ha interrotta

- Raccolta della polvere superiore del 40% rispetto a D3 e D5

- Spazzola multi superficie Helix più silenziosa del 50% sulle superfici dure

- Il filtro Ultra-Performance con griglia cattura fino al 99,5% degli allergeni e delle particelle di polvere fino a 0,3 micron, ed è facile da pulire

- La nuova app MyNeato semplifica la configurazione, migliora la creazione di zone virtuali, zone No-Go, la programmazione delle routine di pulizia, le notifiche sul robot e la gestione di più planimetrie.

- Colore nero; finitura metallica spazzolata

- Tutte le caratteristiche del D8

Neato D8: ottimizzato per i luoghi più piccoli e per coloro che sono sempre in movimento

- 100 minuti di autonomia; copre fino a 70 mq senza fermarsi

- Auto-ricarica e ripresa per permettere all'aspirapolvere di riprendere il lavoro da dove lo aveva lasciato

- Raccolta della polvere superiore del 20% rispetto a D3 e D5

- Filtro ad alte prestazioni e doppia modalità di aspirazione che cattura fino al 99,1% di polvere sporcizia e detriti

- La spazzola principale Spiral Combo è fino al 70% più larga rispetto a quella dei robot aspirapolvere rotondi disponibili sul mercato e il serbatoio per la raccolta della polvere da 0,7 litri è il primo del settore per capacità.

- Migliorato il setup e l'esperienza dell'app My Neato per programmare le routine di pulizia e creare zone No-Go

- Nuova app MyNeato e notifiche migliorate sul robot

- Tecnologia D-Shape e LaserSmart

- Colore blu indaco; finitura metallica spazzolata

Prezzi e disponibilità

Di seguito i prezzi dei robot Neato acquistabili su Amazon.it anche a rate:

Neato Robotics D8 a 499 euro

Neato Robotics D9 a 799 euro

Neato Robotics D10 a 999 euro