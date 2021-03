Siediti e rilassati! Al tuo prato ci pensa il robot rasaerba BLACK+DECKER

In tutte le stagioni, con qualsiasi condizione meteo, il nuovo robot rasaerba di BLACK+DECKER si occuperà di tagliare il prato per te!

BLACK+DECKER presenta la sua prima gamma di robot rasaerba intelligenti dedicati alla cura del manto erboso: BCRMW121, BCRMW122 e BCRMW123. Da scegliere a seconda della grandezza del giardino e delle proprie esigenze.

Un volta installato il cavo perimetrale, programmare l’uscita del robot rasaerba è facilissimo: il robot funziona tramite connessione Bluetooth e si imposta in pochi passaggi, direttamente da smartphone o tablet, grazie all’app RoboConnect. Il raserba robot è subito pronto: basta premere un solo pulsante.

Agile e dal design compatto, il robot si muove in autonomia all’interno del giardino ed è efficace anche sulle superfici irregolari con pendenza fino al 30% grazie al piatto di taglio mobile che si regola automaticamente per affrontare qualsiasi terreno. In più, le tre ruote (2 tassellate + 1 frontale), ad alta trazione, ne migliorano la mobilità per superare facilmente pendii e avvallamenti ma anche per aggirare gli ostacoli e arrivare a tagliare in modo preciso anche l’erba intorno a fontane, aiuole, cespugli e alberi, fino agli angoli più nascosti del giardino. In più il robot rasaerba è dotato di sistema di taglio mulching: durante la falciatura, l’erba tagliata viene sminuzzata finemente e ridistribuita sul prato come fertilizzante naturale. Il risultato? Un prato sano, curato e perfettamente uniforme. Una volta completata l’attività programmata, il robot rasaerba troverà in autonomia la strada per riagganciarsi alla base di ricarica per ripetere il lavoro secondo la programmazione.

Per la massima sicurezza, i tre robot rasaerba includono un’avanzata funzione di blocco che ne impedisce l’avvio accidentale o qualsiasi utilizzo non autorizzato. Se il robot rasaerba rileva che è stato sollevato o inclinato, fermerà le sue lame.

Robusti e progettati per durare nel tempo, i robot rasaerba sono prodotti secondo standard di qualità elevati per resistere anche alle condizioni atmosferiche più avverse e dotati di resistenti lame in metallo massiccio, semplici da sostituire. Gli interventi di manutenzione sono proprio ridotti al minimo: il sistema automatico di pulitura presente sui modelli BCRMW122 e BCRMW123 rimuove i residui di erba tagliata dal piatto di taglio.

Infine, il rasaerba BCRMW123 è dotato di un modulo di connessione GSM che consente il controllo dell’attività anche se si è lontani da casa. Grazie al modulo GSM il robot può essere quindi tracciato, riprogrammato e monitorato con un semplice click da qualsiasi parte del mondo! La funzione “Find My Robot” permette di rintracciare il robot comunicando al proprietario la posizione in tempo reale.

Campagna installazione gratuita

Dal 15 marzo al 15 agosto 2021 a fronte dell’acquisto di uno dei tre modelli di Robot Rasaerba BLACK+DECKER (BCRMW121, BCRMW122 e BCRMW123) si potrà richiedere direttamente sul sito www.blackanddecker.it l’installazione gratuita. Il servizio comprende l’intervento di un installatore che, dopo una breve spiegazione sul funzionamento del robot, si occuperà della posa del cavo perimetrale con macchina interrafilo o fissandolo in superficie, del posizionamento della base di ricarica, del test di uscita e di rientro alla base del robot rasaerba, dell’abbinamento con l’app e della programmazione.