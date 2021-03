Playbrush Smart One: lo spazzolino elettrico intelligente

Da Playbrush un innovativo spazzolino elettrico in grado di fornire feedback e utili indicazioni via app

Playbrush Smart One è uno spazzolino elettrico smart, dal design moderno, solido e dotato di funzionalità avanzate progettate appositamente per ottimizzare l'igiene orale. Playbrush Smart One è in grado di garantire 40.000 movimenti di idropulizia sonica al minuto su tre modalità distinte di lavaggio: pulizia, massaggio e programma denti sensibili.

Grazie ai sensori e agli anelli luminosi, Playbrush segnala all'utente se tutte le aree della bocca sono state pulite correttamente, permettendo così di interrompere l'attività nella certezza di aver svolto un buon lavoro. Inoltre, lo spazzolino emette vibrazioni in tempo reale tutte le volte che è consigliabile cambiare lato del dente e fornisce feedback su pressione, velocità e stato della batteria.

L'app è disponibile per iOS e Android ed è in grado di studiare le abitudini di lavaggio, fornire indicazioni sulla qualità, sull'efficacia della pulizia dei denti e addirittura mostrare una simulazione 3D per un feedback in tempo reale. Non solo: grazie a sfide interattive, il software può condurre l'utente verso le migliori routine di igiene orale, così da sviluppare buone abitudini che resistono nel tempo, mentre i giochi trasformano in divertimento un'attività da sempre associata all'obbligo e alla noia. Infine, caratteristica interessante di Playbrush Smart One è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per la fornitura di nuove testine, secondo indicazioni e frequenze raccomandate dai dentisti.

Prezzo e disponibilità

Distribuito in Italia da Hinnovation by Nital, Playbrush Smart One è disponibile nei colori blu chiaro, blu scuro e corallo, ed è in vendita al prezzo di listino di 69,99 euro.

Scopri di più su Amazon a 49 euro