Recensione Xiaomi KingSmith X21: un avanzato tapis roulant pieghevole

Oggetto oggi della nostra prova è l’interessante tapis roulant X21 di KingSmith, brand appartenente al gruppo Xiaomi. L’X21 si distingue per il suo avanzato design pieghevole, con dimensioni compatte. Un prodotto di facile utilizzo, ottimo per corsa e camminata, accompagnato anche da una completa app per smartphone e tablet.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del tapis roulant Xiaomi KingSmith X21.

Design e caratteristiche tecniche

L’X21 si presenta con un design moderno e curato. Iniziamo dalla struttura verticale in alluminio di colore nero che ospita nella zona superiore un’ampia maniglia con rivestimento in plastica. Qui è stato inserito un display LCD, dalle generose dimensioni, diviso in quattro zone (tempo, velocità, distanza percorsa e calorie bruciate). Al centro troviamo, inoltre, una manopola utile per la regolazione della velocità tra 1 e 12 km/h, con step di 0,1 km/h. Manopola che può anche essere premuta per avvio, pausa e arresto del tapis roulant, e con all’interno un Led circolare ed un piccolo display LCD. Elementi utili per monitorare lo stato di funzionamento del tapis roulant, con lo schermo in grado anche di visualizzare la regolazione della velocità ed il collegamento dell’app che vedremo più avanti.

Sul lato destro della maniglia troviamo, inoltre, uno spazio dedicato al modulo NFC che facilità l’accoppiamento di smartphone e tablet con il tapis roulant tramite Bluetooth. Non dimentichiamo il cavo di sicurezza ed il supporto dietro la maniglia, non regolabile in altezza, in grado di ospitare smartphone e tablet.

Proseguiamo con la base della struttura verticale dove troviamo il motore elettrico brushless dell’X21 da 918W, dal rumore contenuto e con pulsante di alimentazione al posteriore. La bassa rumorosità durante l'attività fisica è garantita anche da un sistema a quattro strati del tappeto, con un rumore alla massima velocità di 78 dB. Tappeto in grado di ridurre l'impatto sulle articolazioni del ginocchio durante la corsa, con finitura antiscivolo, area calpestabile pari a 460 x 120 mm, adatto per utenti con peso fino a 110 Kg.

L’X21 si distingue per il raffinato sistema pieghevole, con robuste cerniere in metallo. L’apertura del tappeto è facilissima e richiede pochi secondi. Una volta sbloccata la maniglia di sicurezza, sarà necessario ruotare di 90 gradi, verso il pavimento, la struttura centrale del tapis roulant che racchiude il tappeto piegato. Infine basterà ruotare di 180 gradi verso il pavimento la parte finale del tappeto per completare l’apertura dell’X21. La struttura verticale ed il motore, posizionati anteriormente, rimangono invece fissi. Peccato per l’assenza di corrimano laterali.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 142 x 72 x 102 cm, quando è aperto, e solamente 71 x 96 x 22 cm quando è chiuso, con un peso di 37 Kg. Citiamo anche le due ruote integrate, per un facile spostamento dell’X21, e i piedini regolabili per adattare il tapis roulant ad ogni pavimento.

L’X21 arriva pronto all’uso e già completamente assemblato. E’ necessario solo fissare il supporto per smartphone/tablet senza l’utilizzo di attrezzi. Nella robusta confezione è presente un manuale utente anche in italiano, il lubrificante siliconico per la manutenzione dei rulli e la chiave esagonale per la calibrazione del tappeto.

App

L’X21 è accompagnato dall’app dedicata KS Fit, in italiano (con vari errori di traduzione), per dispositivi Android e iOS. Applicazione di facile utilizzo che consente la gestione completa del tapis roulant: avvio, pausa, arresto corsa, gestione velocità anche tramite valori preimpostati. Inoltre l'applicazione mostra i dati visualizzati sul display dell’X21 con l’aggiunta di ulteriori parametri come passo attuale/medio/più veloce, velocità media e numero passi, accompagnati da chiari grafici.

Tramite app è possibile anche impostare la velocità di avvio e massima del tappeto e attivare il “Blocco bimbi”. Non mancano, infine, sezioni dedicate alla cronologia degli allenamenti e alla gestione del programma di allenamento dell’utente.

Esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio sullo Xiaomi KingSmith X21 è positivo: un tapis roulant dall’elevata qualità costruttiva e dal design curato. Ottimo il sistema di apertura del tappeto, robusto, veloce e di facile utilizzo. Un tapis roulant stabile, potente e adatto sia per la corsa che per la camminata. Prodotto dalle dimensioni decisamente compatte, facile da trasportare e da riporre, quando non in uso, in un piccolo spazio della nostra abitazione (0,16 mq).

Ben realizzato anche il tappeto: resistente, dal rumore contenuto e con una superficie di corsa ben ammortizzata. Peccato per l’assenza della regolazione dell'inclinazione. Giudizio positivo anche sul display, ampio e ben visibile, e sull’app, di facile utilizzo.

Infine il prezzo del KingSmith X21 acquistabile qui in offerta a 739 euro utilizzando il codice sconto di 30 euro WALKING30TODAY (prezzo di listino 1.099 euro).