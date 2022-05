Festa della Mamma: cinque regali tecnologici a meno di 40 euro

Volete comprare un regalo tecnologico per la Festa della Mamma, ma avete solo un piccolo budget? Ecco allora cinque idee regalo dal mondo dell?hi-tech acquistabili a meno di 50 euro.

Regali utili e low cost come un altoparlante Bluetooth e cuffie completamente senza fili.

1. Cassa Bluetooth Anker Soundcore 2

Iniziamo la nostra rassegna dall'Anker Soundcore 2; un modello impermeabile, con doppio speaker e autonomia fino a 24 ore, disponibile in tre diverse colori (nero, rosso e blu). Uno dei modelli più apprezzati sul mercato, dotato di Bluetooth 5.0 e potenza di 12 Watt.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

2. Cuffie completamente senza fili Hoscam

Nella nostra rassegna anche le cuffie total wireless di Hoscam dotate di Bluetooth nella più recente versione 5. Cuffie accompagnate da una custodia di ricarica con batteria integrata da 380 mAh in grado di garantire fino a 15 ore di autonomia. Auricolari leggeri, con un peso di 4,6 grammi che si attivano automaticamente appena tolti dalla custodia.

Scopri di più su Amazon a 21 euro

3. Sensore intelligente Xiaomi Mi Flora Smart per piante

Se la vostra mamma è appassionata di giardinaggio, ecco allora il sensore intelligente Xiaomi Mi Flora Smart per piante. Un dispositivo in grado di monitorare la salute della piante attraverso il monitoraggio di vari parametri come i nutrienti del suolo, umidità, temperatura ed illuminazione. Sensore in grado, inoltre, di collegarsi allo smartphone tramite Bluetooth.

Scopri di più su Amazon 25 euro

4. Supporto cellulare per auto iVoler

Da iVoler un supporto auto di tipo magnetico compatibile con tutti i modelli di smartphone. Un accessorio dotato di quattro magneti, compatto e leggero, da agganciare alle alette delle bocchette di ventilazione del cruscotto. Ricordiamo, infine, le piastre metalliche rotonde e rettangolari che possono essere inserite facilmente tra la custodia ed il telefono o attaccate direttamente al retro dello smartphone.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

5. Pen drive Kingston da 128 GB

La nostra rassegna si conclude con la pen drive da 128 GB realizzata da Kingston. Una pennetta con USB 3.0, dotata di cappuccio protettivo a scorrimento.

Scopri di più su Amazon 17 euro

