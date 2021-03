Insta360 presenta GO 2, l'action cam invisibile

Insta360 annuncia la disponibilità sul mercato italiano di GO 2, una micro action camera grande quanto il pollice di una mano.

Con i suoi soli 27 grammi di peso, Insta360 GO2 è un "assistente" invisibile, adatto a videomaker, appassionati di fotografia o agli sportivi. L'action cam, infatti, non necessita di scomodi e ingombranti supporti, tipici dei modelli tradizionali, ma può essere agganciata facilmente a cappelli, t-shirt etc. tramite una calamita incorporata e una serie di accessori aggiuntivi. Inoltre, il vetro temperato protettivo intercambiabile e con certificazione IPX8, ne permette l'utilizzo anche subacqueo fino a 4 metri di profondità.

4 campi visivi per un'inquadratura perfetta

L'obiettivo della GO 2 potrebbe sembrare troppo piccolo, ma grazie alla stabilizzazione FlowState e al suo campo visivo ad ampio spettro, permette di riprendere tutto ciò che ci circonda senza il movimento dell'utente. Si può scegliere fra quattro campi visivi di registrazione, a seconda dell'inquadratura di cui si ha bisogno: "Ultra Wide" a 120° è perfetto per riprendere un paesaggio, quello "ActionView" a 110° è utile per le acquisizioni di immagini mentre si è in movimento e per le prospettive in prima persona; infine, i classici "Linear" per una ripresa realistica della scena e "Narrow" per catturare il singolo dettaglio. Inoltre, è possibile condensare le azioni con le funzioni Hyperlapse dinamico (con velocità fino a 6x) e super slow-mo (4x). Per le riprese notturne, la modalità Nightlapse permette di avere i giusti intervalli e tempi di esposizione.

Un'app per tutto

Usare Insta360 GO2 è facile e accessibile a tutti, non serve essere esperti di complicati programmi fotografici professionali. Ogni funzione può essere controllata tramite l'app Insta360 dedicata. Vedere l'anteprima di uno scatto o regolare le impostazioni prima di iniziare le riprese di un video è intuitivo e richiede pochi minuti. Grazie alla connessione WiFi, al termine dell'attività è possibile editare le immagini e perfezionare le clip direttamente in app, senza la necessità di scaricare il materiale su smartphone o pc. Il programma FlashCut 2.0 integrato, grazie a un algoritmo di Intelligenza Artificiale seleziona in automatico i frame e foto migliori e li edita.

Ricarica anche in movimento

La custodia è un ulteriore valore aggiunto di questa nuova action cam. Non si tratta di un semplice accessorio di protezione, ma è molto molto di più. Per non avere problemi di batteria scarica, basta inserire Insta360 GO2 al suo interno, per ricaricarla in soli 30 minuti e proseguire con le riprese per altri 150 (il doppio dei minuti della maggior parte delle action cam). Non solo, la custodia funge anche da telecomando, da tripode e da impugnatura per scattare i selfie e ha anche un punto di fissaggio da ¼", pronto per essere montato su di un selfie stick.

Infine, usando la connessione Bluetooth integrata, è possibile controllare la action cam fino a 10 metri di distanza.

Disponibilità e prezzi

Insta360 GO 2 è distribuita in Italia da Nital e sarà disponibile da metà marzo al prezzo di 319,99?. La confezione comprende una custodia di ricarica, un ciondolo magnetico, la Easy Clip, un supporto girevole ed una protezione per l'obiettivo.