Anker: ecco i nuovi prodotti presentati al CES 2022

Anker Innovations, leader globale nell'elettronica di consumo, ha presentato al CES di Las Vegas la nuova gamma di prodotti dei suoi marchi Anker, AnkerWork, eufy Security e Nebula.

Scendendo nel dettaglio, il produttore cinese ha mostrato al pubblico la webcam AnkerWork B600, con intelligenza artificiale ed illuminazione integrata. Proseguiamo con la batteria Anker 535 Portable Power Station in grado di alimentare dispositivi elettronici e piccoli elettrodomestici. Passiamo alla eufy Security Video Doorbell Dual: un video campanello intelligente con due telecamere. Infine a Las Vegas è stato anche presentato il nuovo Nebula Cosmos Laser, un proiettore portatile disponibile nelle varianti 4K e Full Hd, con a bordo Android TV.

Di seguito tutti i dettagli dei prodotti Anker presentati al CES 2022.

AnkerWork B600

Iniziamo dalla webcam AnkerWork B600 con risoluzione 2K, 4 microfoni ed un sistema di illuminazione integrato. Camera installabile sopra al monitor, utilizzabile in casa ed in ufficio, collegabile al PC tramite USB-C. Prodotto premiato al CES 2022 con un Honoree Award.

AnkerWork B600 sarà acquistabile a fine mese, anche su Amazon, al prezzo di 229,99 euro.

Anker 535 Portable Power Station

Proseguiamo con la super batteria Anker 535 Portable Power Station utile, ad esempio, per caricare dispositivi come cellulari, computer portatili o tablet, quando siamo lontani dalla rete elettrica, in campeggio o in caso di emergenza.

Una power station da 512Wh capace anche di alimentare dispositivi elettrici di vario genere, dotata di diverse prese e porte (4 AC, 1 DC, 3 USB-A ed una USB-C da 60W).

Anker 535 Portable Power Station è al momento disponibile solo per il mercato USA a 499 dollari.

eufy Security Video Doorbell Dual

Occupiamoci ora del video campanello eufy Security Video Doorbell Dual dotato di doppia camera: una frontale 2K, con angolo di visione di 160 gradi, ed un secondo sensore 1080p, con angolo di visione di 120 gradi, rivolto verso il basso ed utile per tenere d'occhio i pacchi consegnati alla porta d'ingresso dell’utente.

Camera dotata di intelligenza artificiale per il riconoscimento di pacchi e figure umane, accompagnata da un hub, da posizionare in casa, con 16 GB di memoria integrata.

eufy Security Video Doorbell Dual sarà acquistabile a partire dal mese di febbraio, anche su Amazon, a 249 euro.

Nebula Cosmos Laser

Da Nebula arriva, infine, il proiettore portatile laser Cosmos disponibile nelle varianti 4K e Full Hd. Un modello di fascia alta con luminosità di 2.400 ANSI lumen e con a bordo Android TV; si tratta di un completo sistema operativo che include i servizi di streaming più noti come Youtube, Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Non manca, inoltre, un sistema audio integrato. Prodotto premiato al CES 2022 con un Honoree Award.

Nebula Cosmos Laser 4K e Cosmos Laser saranno disponibili su Kickstarter a partire dall'11 gennaio e fino a metà marzo. Dopo la campagna di raccolta fondi, Nebula Cosmos Laser 4K sarà disponibile in Europa a 2.199 euro.