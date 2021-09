Polaroid Now+: macchina fotografica istantanea capace di collegarsi al cellulare

Una macchina fotografica istantanea analogica in grado di connettersi allo smartphone tramite Bluetooth con l’app dedicata e di offrire numerose funzionalità, oltre a 5 lenti con filtri speciali per stimolare la fantasia degli utenti

Una nuova macchina fotografica analogica istantanea entra oggi a far parte della grande famiglia Polaroid. Si chiama Polaroid Now+ e offre agli appassionati del genere nuovi strumenti e funzionalità per stimolare la propria fantasia e realizzare creazioni uniche.

Dal punto di vista del design, Polaroid Now+ mantiene le linee della classica versione Now, ma introduce una nuova esclusiva colorazione – Blue Gray – che si unisce alle varianti standard bianca e nera. Sulla parte frontale del corpo macchina della versione bianca e nera campeggia l’iconico spettro aziendale, come ulteriore tratto distintivo.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, si tratta di una macchina fotografica istantanea analogica capace di connettersi allo smartphone

tramite Bluetooth con l’app dedicata. Dall'intuitiva app Polaroid mobile (disponibile per iOS e Android), si può scegliere tra diverse funzionalità quali il light painting, la doppia esposizione, il modo manuale, ma anche la nuova modalità “priorità di diaframmi” e quella “supporto treppiede”, strumenti che permettono ai creativi di “giocare” con la profondità di campo e le lunghe esposizioni.

Ma la creatività non si ferma qui. La fotocamera è dotata anche di un kit che comprende cinque filtri fisici da agganciare all'obiettivo della fotocamera: Red Vignette, Starburst, Blue Filter, Orange Filter e Yellow Filter. In questo modo, si avrà la possibilità di saturare il colore delle foto, aumentare il contrasto o aggiungere nuovi effetti. Il kit di filtri include anche una custodia per il loro trasporto.

Polaroid Now+ è un passo avanti rispetto alla “punta-e-scatta” Polaroid Now presentata nel 2020. Oltre alle caratteristiche principali come l'autofocus, il flash dinamico e l'autoscatto, è dotata anche del già citato supporto per treppiede, ideale per “tenere ferme” le idee, come un perfetto collaboratore creativo.

Disponibilità e prezzo

Polaroid Now+ è disponibile sul sito polaroid.com al prezzo di 149,99 euro. A partire da domenica 19 settembre, la macchina fotografica sarà in vendita anche presso i rivenditori autorizzati.

