Recensione eufyCam 2C Pro: due camere di sorveglianza da esterno, a batteria, con faretto e sirena

In prova un completo ed avanzato kit per la sorveglianza della nostra abitazione

Dopo la prova del video campanello torniamo ad occuparci di eufy con la recensione del completo kit eufyCam 2C Pro formato da due videocamere di sorveglianza da esterno e dall'HomeBase 2; si tratta di un piccolo hub, con sirena integrata, in grado di gestire anche altri accessori, venduti separatamente, come sensori per porte e finestre.

Le eufyCam 2C Pro sono camere senza fili, dall'elevata autonomia e dotate anche di faretto.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo avanzato sistema di videosorveglianza.

eufyCam 2C Pro: analisi delle caratteristiche

Le eufyCam 2C Pro sono telecamere di sorveglianza a batteria che si collegano in wireless alla HomeBase 2 tramite una connessione proprietaria; solo l'hub è infatti in grado di connettersi direttamente alla nostra WiFi. Al suo interno troviamo una sirena e 16 GB di memoria per l'immagazzinamento dei video delle telecamere. Ulteriori camere possono, inoltre, essere acquistate separatamente e aggiunte al kit.

Sul retro della HomeBase 2 troviamo il pulsante per la sincronizzazione iniziale delle camere, la presa per l'alimentatore a parete, una Ethernet e la porta USB, utile per ricaricare le videocamere. Presa Ethernet da collegare al nostro router solo durante la configurazione iniziale. All'interno della HomeBase 2 troviamo, infatti, un modulo WiFi che facilita il posizionamento dell'hub all'interno della nostra abitazione. HomeBase 2 compatibile anche con Nas tramite protocollo RTSP.

Proseguiamo la nostra analisi con le camere eufyCam 2C Pro che vantano una risoluzione 2K e angolo di visione di 135 gradi. Videocamere alimentate da una generosa batteria che promette un'autonomia fino a sei mesi. Accumulatore ricaricabile tramite una porta micro USB presente sul lato inferiore, protetta da uno sportellino in gomma. Ricordiamo, inoltre il faretto frontale formato da due Led e il pulsante sul lato superiore per la sincronizzazione con l'HomeBase 2.

Le eufyCam 2C Pro sono accompagnate da supporti con attacco a vite da fissare al muro tramite viti/fisher in dotazione. Accessori di buona qualità che consentono di orientare la camera in tutte le direzioni.

Non dimentichiamo l'audio bidirezionale, con microfono e speaker (con funzione di sirena), e la certificazione IP67 che garantisce la resistenza a tutti gli agenti atmosferici.

eufyCam 2C Pro: installazione, app e funzionalità

Configurare questo kit di videosorveglianza è un'operazione molto semplice, adatta anche ad utenti poco esperti, grazie alla procedura guidata presente nell'app dedicata di eufy.

Applicazione che ospita numerose ed avanzate funzionalità. Iniziamo dalla possibilità di delimitare l'area di rilevamento dei movimenti, ad esempio ad una finestra o ad una porta, a cui si aggiunge un sistema in grado di ridurre, purtroppo solo di giorno, i falsi allarmi grazie alla capacità di distinguere i movimenti delle persone da quelli di foglie, animali, ecc.

Proseguiamo con il riconoscimento facciale ed il completo menù delle impostazioni. Non manca, inoltre, un valido sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, completamente personalizzabile dall'utente.

Camere dotate anche di faretto, con luminosità regolabile, in grado di attivarsi automaticamente di notte per migliorare la qualità delle riprese a colori. Se invece si disattiva il faretto si passa alla tradizionale visione notturna in bianco e nero.

E', inoltre, possibile programmare il funzionamento delle camere durante un'intera settimana o in base alla posizione dell'utente e attivare un allarme sonoro quando viene rilevato un movimento.

Ricordiamo la funzione antifurto (la camera emette un allarme quando viene spostata), l'alimentazione opzionale tramite pannello solare, da acquistare separatamente, e la compatibilità con le piattaforme Apple HomeKit (risoluzione di 1080p), Amazon Alexa e Google Assistant.

eufyCam 2C Pro: prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra recensione del kit di eufyCam 2C Pro con l'analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è positivo: un avanzato e completo sistema di videosorveglianza dalle numerose ed utili funzionalità.

Molto buona la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono. Appena sufficiente l'intensità del faretto.

Ricordiamo, inoltre, l'elevata autonomia dichiarata della batteria, fino a sei mesi. Purtroppo, durante la nostra prova di 2 settimane non è stato possibile valutare questa caratteristica, con la batteria che ha mantenuto una carica vicina al 100%. Autonomia che dipende da diversi fattori come impostazioni, utilizzo e temperatura ambientale.

Giudizio positivo anche sull'app, sulla funzione di rilevazione dei movimenti abbastanza precisa, con le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo qualche secondo. Potente e stabile il collegamento tra HomeBase 2 e camere.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto l'assenza della rilevazione dei rumori anomali e l'intensità non elevatissima delle sirene delle videocamere. Infine manca un sistema di avviso in caso di disattivazione della HomeBase 2.

Concludiamo con il prezzo, il kit eufyCam 2C Pro è acquistabile a 299 euro.

