Recensione Kami Mini: un’avanzata videocamera di sorveglianza a 39 euro

Dopo la recensione della Wire-Free Outdoor camera torniamo ad occuparci di Kami, brand della nota azienda YI specializzata in prodotti per la videosorveglianza.

Oggetto oggi della nostra prova è la Kami Mini, una completa telecamera di sicurezza da interni, dal design curato e dalle avanzate caratteristiche, acquistabile a meno di 40 euro.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio la telecamera Kami Mini.

Kami Mini: design e caratteristiche tecniche

La Mini adotta il tipico design delle camere di sorveglianza entry level di YI: forme moderne e curate, con una sottile struttura centrale collegata ad una base inclinabile e la parte superiore rimovibile, che ospita obiettivo ed elettronica.

Camera interamente realizzata in plastica, con risoluzione 1080p e video a 20 fps, apertura f/2.0 e angolo di visione di 112°. Citiamo, inoltre, il modulo WiFi n a 2,4 GHz e la visione notturna grazie agli otto emettitori ad infrarossi integrati.

Ricordiamo anche lo slot per la micro SD (fino a 128GB), memoria da utilizzare in alternativa al cloud di Kami: ogni volta che la telecamera rileva un movimento, un video di 6 secondi viene archiviato su Kami Cloud per 24 ore senza costi aggiuntivi. Sono, inoltre, disponibili piani a pagamento per registrazioni più lunghe (1 mese di archiviazione gratuita incluso).

Non manca, inoltre, un led di stato frontale disattivabile dall’utente, il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale che consentono di dialogare con chi si trova nella stanza.

Per quanto riguarda l'alimentazione, troviamo una porta microUSB con un alimentatore USB da parete fornito in dotazione.

Concludiamo l’analisi dell’esterno con le dimensioni pari a circa 80 x 110 x 34,5 mm, con un peso di 120g.

Infine la confezione che include oltre ad alimentatore da parete e relativo cavo, anche un manuale in lingua italiana.

Kami Mini: installazione, funzionalità e app dedicata

Installare la Mini è un’operazione semplice e veloce, eseguibile anche da utenti poco esperti; basta scaricare l’app dedicata YI Home/Kami Home, creare un account utente e seguire la breve procedura guidata che consentirà di collegare la camera al nostro router.

Applicazione in italiano, disponibile per dispositivi Android, iOS e PC, che consente di controllare tutti dispositivi di YI. Software che permette, ovviamente, di vedere in tempo reale quello che accade nell'area inquadrata dalla camera (con possibilità di zoom digitale 4X) e l’accesso ai video già memorizzati; non manca inoltre l’opzione per registrare un nuovo video sullo smartphone, oppure scattare una foto. Non manca il timelapse in grado di comprimere fino a 6 ore di registrazione in video di 5-30 secondi.

La Mini vanta un avanzato sistema di rilevazione del movimento affiancato da un’innovativa tecnologia in grado riconoscere figure umane, che consente di evitare falsi allarmi causati, ad esempio, dal passaggio di un insetto o dall’accensione/spegnimento di luci.

Questa camera si distingue inoltre per la funzione di riconoscimento facciale capace di identificare il volto di eventuali intrusi. Viso che sarà mostrato all’interno del menù dell’app dedicato ai video dei movimenti rilevati.

Citiamo anche il monitoraggio dei rumori anomali configurabile dall’utente, che consente di rilevare, ad esempio, il pianto di un bambino.

E’, inoltre, possibile spegnere ed accendere la camera direttamente dall’app e programmare il tempo di funzionamento della camera stessa durante l’arco della giornata. Ricordiamo la possibilità di ricevere le notifiche sullo smartphone soltanto durante le ore del giorno che sono state selezionate e solo quando un movimento viene rilevato all’interno di un’area delimitata dall’utente.

Concludiamo ricordando la compatibilità con Google Assistant/Alexa e i numerosi settaggi disponibili per gestire le varie funzioni della camera (numero di notifiche ricevute, sensibilità del rilevamento del movimento, ecc).

Kami Mini: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione della Kami Mini occupandoci dell'analisi delle sue prestazioni, con un giudizio in generale positivo. Buona la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono.

Giudizio positivo anche sull’app e sulle funzioni di rilevazione del movimento, delle figure umane e dei volti, con le notifiche che arrivano sul nostro smartphone dopo una decina di secondi.

Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router.

Infine il prezzo, la Kami Mini è acquistabile a 39,99 euro.

