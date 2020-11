Kami Wire-Free Outdoor Camera: una camera di sorveglianza da esterno senza fili a meno di 80 euro

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle telecamere da esterno senza fili e dopo la recensione della Reolink Argus 2, proviamo oggi la Wire-Free Outdoor Camera di Kami, brand del noto produttore YI.

Camera completamente senza fili, grazie alla connessione WiFi e all’alimentazione a batteria.

Telecamera di sicurezza dalla lunga autonomia, con risoluzione Full HD, facile da installare e da utilizzare.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Kami Wire-Free Outdoor Camera.

Kami Wire-Free Outdoor Camera: design e caratteristiche tecniche

La Kami Wire-Free Outdoor Camera si presenta con forme curate e moderne ed una buona qualità costruttiva. Una telecamera realizzata in policarbonato, con dimensioni di 135 x 68 x 88 mm, certificata IP65, ed in grado di resistere a polvere, pioggia, vento, neve e a temperature comprese tra -10°C e 60°C.

Nella parte posteriore troviamo il supporto per il fissaggio a parete, con attacco a vite alla telecamera, che consente un’angolazione di 35 gradi in tutte le direzioni.

Per quanto riguarda il montaggio, nella confezione è presente una placca in metallo che va fissata direttamente alla parete tramite fisher/stop in dotazione. Una volta eseguita questa operazione, è possibile agganciare la telecamera alla placca tramite un sistema a slitta.

Passiamo alla parte anteriore dove troviamo un sensore da 1/2.7" CMOS, con risoluzione 1920 x 1080@20fps, apertura F1.8, angolo di visione di 140 gradi e, ovviamente, visione notturna con 6 Led a infrarossi.

Proseguiamo con le caratteristiche tecniche ricordando la connettività WiFi n a 2.4Ghz, l’audio bidirezionale con microfono e speaker e le 4 batterie incluse da 2600 mAh, in formato standard 18650. Accumulatori ricaricabili tramite caricatore fornito nella confezione insieme ad un alimentatore USB e al manuale in italiano.

Infine la memoria con la possibilità di utilizzare una microSD da 8-64 GB o il cloud di YI (primo mese in omaggio), con registrazioni gratuite di 6 secondi dei movimenti rilevati, disponibili per 24 ore.

Kami Wire-Free Outdoor Camera: configurazione e app

La Kami Wire-Free Outdoor Camera può essere facilmente installata nella nostra abitazione, senza l’intervento di un tecnico specializzato, grazie alla semplice procedura di configurazione presente nell’app dedicata YI Home. Applicazione per dispositivi iOS, Android e PC, che consente di controllare tutte le camere per esterno ed interno, realizzate dall’azienda cinese (in alternativa è anche possibile scaricare l'equivalente app Kami Home).

Per quanto riguarda il setup iniziale, una volta scaricata l’app sul nostro cellulare, basterà registrare un nuovo account utente ed avviare la semplice procedura, tramite QR code, che consentirà di collegare la camera ad Internet.

App YI Home, completa e quasi completamente in italiano, che consente di vedere in tempo reale quello che accade nell'area inquadrata (con possibilità di zoom digitale), registrare un nuovo video sullo smartphone oppure scattare una foto. Applicazione che permette, ovviamente, l’accesso ai video già registrati e che ospita anche un evoluto sistema di rilevazione del movimento in grado di inviare una notifica sullo smartphone quando un soggetto entrerà nel campo di visione della camera

Sensore di movimento in grado di identificare il passaggio di persone ed animali e di escludere falsi allarmi come rami d’albero mossi dal vento, piccoli insetti volanti o bandiere.

All'interno dell’app troviamo, inoltre, una completa sezione dedicata alla cronologia di tutti i movimenti rilevati, accompagnati da brevi video.

Non dimentichiamo il menù delle impostazioni che include l'opzione per compensare eventuali deformazioni dell’immagine generate dall’ottica grandangolare, gestire la frequenza di avviso delle notifiche su smartphone e la lunghezza delle clip registrate su microSD, fino a 30s.

Ricordiamo, infine, anche la compatibilità della Kami Wire-Free Outdoor Camera con le piattaforme Google Assistant ed Amazon Alexa (Echo Show).

Kami Wire-free Outdoor Camera: prestazioni, autonomia e prezzo

Concludiamo la recensione della Kami Wire-free Outdoor Camera occupandoci dell'analisi delle sue prestazioni, con un giudizio in generale positivo. Buona la qualità dei video, anche in notturna, nitidi e dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono.

Giudizio positivo anche sul collegamento WiFi, sull’app e sulla funzione di rilevazione del movimento, con le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo qualche secondo.

Passiamo all’autonomia che può arrivare anche a 3-4 mesi; durata della batteria che dipende da diversi fattori come intensità del WiFi, numero di interazioni con la camera e lunghezza delle clip registrate.

Segnaliamo, infine, lo scomodo sistema di ricarica delle 4 batterie interne. Accumulatori che, a causa dell'assenza di una porta USB nella telecamera, devono essere rimossi e ricaricati nel caricatore proprietario.

Kami Wire-free Outdoor Camera è acquistabile al prezzo di 89 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon a 79,99 euro (sconto tramite coupon valido fino al 4 novembre)