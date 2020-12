Reolink Argus 3: la recensione di una camera di sorveglianza con faretto e pannello solare

Oggi torniamo ad occuparci di Reolink, azienda che avevamo conosciuto qualche tempo fa con le prove delle telecamere Argus 2 e Argus PT.

Oggetto oggi della nostra recensione è la telecamera da esterni Argus 3. Un completo sistema di videosorveglianza a batteria che può essere alimentato anche tramite un pannello solare opzionale.

Camera che si distingue per la presenza di un faretto integrato e per la visione notturna a colori.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio, tutte le caratteristiche della Reolink Argus 3.

Reolink Argus 3: design e caratteristiche tecniche

L’Argus 3 è una camera dalle forme moderne e curate, realizzata in plastica, con dimensioni pari a 121 x 90 x 56 mm, per un peso di 330 grammi.

Camera accompagnata da due supporti, uno a vite ed uno di tipo magnetico; entrambi da fissare alla parete tramite stop\fischer in dotazione. Ricordiamo, infine, la pratica fascetta in dotazione che consente di fissare la videocamera anche ad alberi o tubi pluviali.

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche partendo dal sensore CMOS, con video a 1080p e 15 fotogrammi/sec, in formato H.264. Camera dotata di angolo di visione di 120°, zoom digitale 6X, microfono ed altoparlante per un audio bidirezionale, WiFi n a 2,4 Ghz e certificazione IP65 che garantisce la protezione da polvere e pioggia.

L’Argus 3 è anche equipaggiata con la tecnologia Starlight che consente una visione a colori anche in condizioni di bassa luminosità; sistema che si affianca alla classica visione notturna in bianco e nero, sempre fino a 10 metri.

Ricordiamo, infine, lo slot per una Micro SD fino a 64 GB e la batteria non rimovibile da 5.200mAh ricaricabile tramite una porta Micro USB presente sul retro della camera. Slot per la scheda di memoria e porta USB protette da una copertura in gomma.

La batteria della Argus 3 può essere anche ricaricata tramite un pannello solare opzionale, collegabile alla camera tramite un cavo da 4 metri. Pannello resistente alle intemperie, accompagnato da un supporto da muro orientabile a 360 gradi. Soluzione che semplifica l’installazione della camera rendendo inutili prese elettriche e cavi di alimentazione.

Reolink Argus 3: installazione e app dedicata

L’Argus 3 può essere facilmente configurata grazie alla semplice procedura guidata presente all’interno dell’app dedicata Reolink. Applicazione disponibile per device mobili con Android e iOS, tradotta solo parzialmente in italiano. Software di facile utilizzo, che consente il controllo di tutte le videocamere realizzate da Reolink con all'interno numerose funzionalità, dall’accesso alle riprese live e ai video già memorizzati, all’opzione per registrare un nuovo filmato sullo smartphone oppure scattare una foto.

Passiamo al menù delle impostazioni e al valido sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, completamente personalizzabile dall’utente. Notifiche che possono essere inviate anche tramite email. Sistema in grado di ridurre i falsi allarmi grazie alla capacità di distinguere i movimenti delle persone da quelle di foglie, insetti, ecc.

E’, inoltre, possibile attivare un allarme sonoro, personalizzabile dall'utente, quando viene rilevato un movimento: allarme di breve durata e con un volume, purtroppo, non molto elevato. Non manca il timelapse, la possibilità di impostare la qualità dello streaming video e oscurare una porzione dell'inquadratura per motivi di privacy.

Non dimentichiamo il faretto in grado di attivarsi automaticamente di notte in caso di rilevamento di un movimento. Illuminazione Led che può essere anche gestita manualmente dall'interfaccia principale dell’app di Reolink.

Infine ricordiamo la compatibilità con le piattaforme Amazon Alexa e Google Assistant e il software per il controllo della camera da Pc.

Reolink Argus 3: analisi delle prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione dell’Argus 3 con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è positivo con una buona qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono. Buona la potenza del faretto.

Passiamo all’autonomia della batteria di circa 3 settimane (quando non collegata al pannello solare). Pannello ben realizzato e dalla buona efficienza.

Valutazione positiva anche sull’app di Reolink e sul rilevamento dei movimenti, con le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo una decina di secondi. Stabile, inoltre, il collegamento della videocamera con il router.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto l’assenza, per il momento, di una piattaforma per la registrazione in cloud, la mancanza della rilevazione dei rumori anomali e la possibilità di delimitare l’area di rilevamento dei movimenti.

La videocamera Reolink Argus 3 è acquistabile al prezzo di 132 euro. Il pannello solare è disponibile a 29 euro.

