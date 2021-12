Recensione Reolink Duo WiFi: telecamera con due obiettivi per riprese ultra ampie

Oggetto oggi della nostra prova è la nuova videocamera di sorveglianza Duo di Reolink. Camera che si distingue per la presenza di due obiettivi che consentono riprese con un angolo di visione di ben 150 gradi.

Un’innovativa soluzione alternativa all’utilizzo di due classiche telecamere fisse o di una singola camera ruotabile elettricamente.

Camera disponibile in 4 diverse varianti: la versione WiFi da noi provata, il modello PoE con alimentazione-connessione Ethernet, la Duo a batteria con alimentazione opzionale tramite pannelli solari e la Duo con connessione 4G.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Reolink Duo WiFi.

Reolink Duo WiFi: design e caratteristiche tecniche

La Duo si presenta con un originale design e dimensioni elevate (195x103x56 mm) a causa della presenza di due obiettivi integrati da 4.0 MP (2560X1440 a 15 fps).

Camera resistente alle intemperie, con scocca e supporto in plastica, installabile a parete o a soffitto, dotata di due antenne esterne.

Al posteriore troviamo un cavo con due spinotti per l’alimentazione ed il collegamento ad un cavo Ethernet. Sul fondo è, invece, presente lo slot per la MicroSD fino a 256 GB.

Non dimentichiamo il microfono e l'altoparlante (con funzione sirena) per un audio bidirezionale e la connessione WiFi n dual band.

La Duo è anche equipaggiata con un doppio faretto a Led che consente una visione a colori anche in condizioni di bassa luminosità; sistema che si affianca alla classica visione notturna in bianco e nero.

Reolink Duo WiFi: installazione e app dedicata

La Duo può essere configurata in pochi minuti utilizzando la semplice procedura guidata presente all’interno dell’app dedicata Reolink. Applicazione, in italiano, per dispositivi con Android e iOS, di facile utilizzo, che consente il controllo di tutte le videocamere realizzate da Reolink.

App con all'interno numerose funzionalità, dall’accesso alle riprese live e ai video già memorizzati, all’opzione per registrare un nuovo filmato sullo smartphone oppure scattare una foto.

Passiamo al menù delle impostazioni e al valido sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, completamente personalizzabile dall’utente. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di personalizzare l’area, il tipo di rilevamento (persone, veicoli) e l’orario delle registrazioni.

E’, inoltre, possibile attivare un allarme sonoro, personalizzabile dall'utente, quando viene rilevato un movimento: allarme di breve durata e con un volume non elevatissimo. Non manca la possibilità di impostare la qualità dello streaming video e di dialogare con chi si trova davanti la camera.

Non dimentichiamo il faretto in grado di attivarsi automaticamente di notte in caso di rilevamento di un movimento. Illuminazione Led che può essere anche gestita ad orari prefissati o manualmente dall'interfaccia principale dell’app di Reolink.

Ricordiamo, infine, che per visualizzare entrambi i sensori in un’unica schermata è necessario utilizzare lo smartphone in orizzontale.

Reolink Duo WiFi: analisi delle prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra recensione della Reolink Duo WiFi con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è positivo con un ampio angolo di visione ed un’elevata qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono. Buona la potenza del faretto.

Valutazione positiva anche sull’app di Reolink e sul rilevamento dei movimenti, con le notifiche (separate per i due obiettivi) che arrivano sullo smartphone dopo una decina di secondi. Stabile, inoltre, il collegamento della videocamera con il router.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto l’assenza, per il momento, di una piattaforma per la registrazione in cloud e la mancanza della rilevazione dei rumori anomali.

La videocamera Reolink Duo WiFi è acquistabile al prezzo di 149 euro. La variante PoE è disponibile a 139 euro.

Reolink Duo WiFi è acquistabile su Amazon a 137 euro utilizzando il coupon da 12 euro valido fino al 31 dicembre (prodotto acquistabile anche a rate).

