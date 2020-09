Recensione telecamera di sorveglianza low cost per interni eufy a 360 gradi

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di eufy e dopo la recensione della scopa elettrica senza fili HomeVac S11 Infinity, proviamo oggi la videocamera Indoor Cam 2K Pan & Tilt.

Si tratta di una completa ed intelligente videocamera di sorveglianza per interni, acquistabile a meno di 50 euro.

Un modello WiFi, ad elevata risoluzione, ruotabile a 360 gradi.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa videocamera di sicurezza di eufy.

Design e caratteristiche tecniche

Da eufy arriva una videocamera dal look moderno e curato, con una buona qualità costruttiva. Camera che consente un completo monitoraggio dell’ambiente con un movimento elettrico di 360 gradi in orizzontale e di 96 gradi in verticale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa camera ospita un modulo WiFi a 2.4GHz ed è in grado di registrare video a 1080p e 2K, con un angolo di visione di 125° e zoom digitale 8x. Video che possono essere memorizzati sulla piattaforma cloud dell’azienda, accessibile tramite la sottoscrizione di un abbonamento, su una MicroSD fino a 128 GB o su un NAS.

Non dimentichiamo la porta Micro USB per il collegamento dell'alimentatore (di tipo USB 5V-2A, incluso nella confezione), il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale e la visione notturna, fino a 10 metri, grazie agli 8 emettitori IR integrati.

Concludiamo con le dimensioni pari a 75 x 75 x 108 mm, con un peso di 217 grammi.

Installazione, app dedicata e funzionalità smart

Installare e configurare la camera di eufy richiede solo pochi minuti grazie alla semplice procedura guidata realizzata dal produttore cinese.

Camera installabile anche a soffitto e controllabile tramite l’app dedicata Eufy Security, disponibile per device mobili con Android e iOS. Applicazione, in italiano, completa e di facile utilizzo, che consente il controllo di tutte le videocamere realizzate da eufy. Software che ospita tutte le classiche funzionalità, dall’accesso alle riprese live e ai video già memorizzati, all’opzione per registrare un nuovo filmato sullo smartphone oppure scattare una foto.

Tramite questa app è anche possibile controllare la rotazione della videocamera utilizzando un pratico joystick virtuale.

Questa camera vanta anche un’avanzata modalità di motion tracking che le consente di seguire automaticamente i movimenti dei soggetti presenti all’interno della nostra abitazione.

Comoda la possibilità di delimitare l’area di rilevamento dei movimenti, ad esempio ad una finestra o ad una porta, a cui si aggiunge un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di distinguere figure umane e animali domestici. Ricordiamo, inoltre, la funzione di rilevamento di un rumore anomalo come il pianto di un bambino.

Non manca, infine, un completo menù delle impostazioni e un valido sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, completamente personalizzabile dall’utente.

E’, inoltre, possibile programmare il funzionamento della camera duranta un’intera settimana o in base alla posizione dell’utente e attivare un allarme sonoro quando viene rilevato un movimento.

Infine ricordiamo la compatibilità con le piattaforme Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione della camera di eufy occupandoci dell'analisi delle sue prestazioni con un giudizio decisamente positivo. Elevata la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono.

Giudizio positivo anche sull’app, sulla funzione di rilevazione dei movimenti, con le notifiche che arrivano sul nostro smartphone dopo una decina di secondi. Abbastanza precisa, inoltre, l’identificazione delle persone e dei rumori anomali. Analoga valutazione sulla funzione di motion tracking che riesce ad agganciare quasi sempre i soggetti in movimento.

Stabile, infine, il collegamento della camera con il nostro router.

La videocamera di eufy è acquistabile al prezzo di 49,99 euro.

Scopri di più su Amazon a 39,99 euro (sconto applicato tramite coupon al checkout e valido fino al 6 settembre)