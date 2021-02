Recensione telecamera di sorveglianza a 360 gradi YI Dome Camera U

Oggetto oggi della nostra recensione è la nuova telecamera di sorveglianza Dome Camera U di YI; un prodotto da interni, ruotabile a 360 gradi, dall'originale design e dalle complete ed avanzate funzionalità.

Videocamera dal costo contenuto, con risoluzione Full HD, dotata anche di riconoscimento facciale.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della YI Dome Camera U.

YI Dome Camera U: design e caratteristiche tecniche

YI Dome Camera U si distingue per le sue forme moderne e fuori dal comune, con una scocca bicolore interamente in plastica. Design rispettoso della privacy: l’obiettivo può infatti venire temporaneamente nascosto all’interno della scocca della telecamera (sia manualmente che dall’app YI Home) così da avere l’assoluta certezza che la stessa non stia registrando.

Camera che consente di sorvegliare in tempo reale e a 360° l’intera area monitorata direttamente dallo smartphone, con video in Full HD a 20 fps (registrazione e archiviazione filmati con crittografia end-to-end), zoom digitale 4x e grandangolo di 110°. Non dimentichiamo la memoria con lo slot per MicroSD fino a 128 GB da utilizzare in alternativa al cloud di YI (1 mese di archiviazione gratuita incluso).

Ricordiamo anche il modulo WiFi n a 2,4 GHz e la visione notturna con 8 luci LED a infrarossi.

Non manca, inoltre, un led di stato frontale disattivabile dall’utente, il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale che consentono di dialogare con chi si trova nella stanza.

Per quanto riguarda l'alimentazione, troviamo una porta micro USB, con un alimentatore USB da parete fornito in dotazione.

Confezione che include anche un manuale in lingua italiana ed una supporto, con le relativi viti, per il montaggio a soffitto.

Concludiamo l’analisi dell’esterno con le dimensioni pari a circa 7,6 x 7,6 x 12,7 cm, con un peso di 266 grammi.

YI Dome Camera U: installazione, funzionalità e app dedicata

Installare la YI Dome Camera U è un’operazione semplice e veloce, eseguibile anche da utenti poco esperti; basta scaricare l’app dedicata YI Home, creare un account utente e seguire la breve procedura guidata che consentirà di collegare la camera al nostro router.

Applicazione in italiano, disponibile per dispositivi Android, iOS e PC, che consente di controllare tutti dispositivi di YI. Un completo software dalle interessanti funzionalità.

La YI Dome Camera U vanta, infatti, un avanzato sistema di rilevazione del movimento affiancato da un’innovativa tecnologia in grado riconoscere figure umane, che consente di evitare falsi allarmi causati, ad esempio, dal passaggio di un insetto o dall’accensione/spegnimento di luci.

Questa camera è anche dotata della funzione di riconoscimento facciale capace di identificare il volto di eventuali intrusi. Viso che sarà mostrato all’interno del menù dell’app dedicato ai video dei movimenti rilevati.

Non manca, inoltre, la compatibilità con Alexa, l’opzione per memorizzare video e foto sullo smartphone ed il timelapse in grado di comprimere fino a 6 ore di registrazione in video da 5-30 secondi.

Proseguiamo con il monitoraggio dei rumori anomali, che consente di rilevare, ad esempio, il pianto di un bambino.

App con numerosi settaggi disponibili per gestire le varie funzioni della camera (sensibilità del rilevamento del movimento, modalità in casa e fuori casa, ecc). Ricordiamo anche la possibilità di ricevere le notifiche sullo smartphone soltanto durante le ore del giorno selezionate e solo quando un movimento viene rilevato all’interno di un’area delimitata dall’utente (finestra, porta, ecc). E’, inoltre, possibile spegnere ed accendere la camera direttamente dall’app e programmare il tempo di funzionamento durante l’arco della giornata.

Non potevano poi mancare avanzate funzionalità per il monitoraggio a 360 gradi, controllabile dall’app YI Home. YI Dome U è in grado di rilevare oggetti in movimento e tracciarne automaticamente il percorso compiuto (opzione Motion tracking), inviando allo smartphone un avviso di attività ed un breve video del movimento tracciato.

In aggiunta è anche presente la modalità Panoramica, con la telecamera che monitorerà automaticamente l’area desiderata a 360°, ruotando di 20° ogni 10 secondi.

Infine la modalità “Postazioni preferite” permette di sorvegliare automaticamente fino ad 8 posizioni della camera definite dall’utente all’interno dell’area monitorata.

YI Dome Camera U: prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra prova della YI Dome Camera U occupandoci dell'analisi delle sue prestazioni, con un giudizio in generale molto positivo. Elevata la qualità dei video anche in notturna, sempre nitidi e ben dettagliati; abbastanza buone le performance di altoparlante e microfono.

Passiamo all’app, ben realizzata, con un giudizio positivo anche sulle funzioni di rilevazione del movimento, delle figure umane e dei volti, con le notifiche che arrivano sul nostro smartphone dopo una decina di secondi.

Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router. Infine il prezzo, la Kami Mini è acquistabile a 49,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it