Telecamere di sicurezza: arrivano in Italia i prodotti di Swann

Sono disponibili in Italia i nuovi e avanzati sistemi di sicurezza per la casa, esercizi commerciali e aziende, realizzati da Swann

Swann è una società dell’elettronica di consumo, nata in Australia negli anni ’80 e da sempre specializzata in soluzioni di sicurezza fai-da-te.

Con più di trent’anni di esperienza e una storia di grandi successi, l’azienda ha oggi uffici in 6 Paesi ed è presente con le sue soluzioni in oltre 40 mercati e 6 continenti. La sua missione è sempre stata quella di sviluppare e commercializzare prodotti che tengano al sicuro famiglie, case, esercizi commerciali e aziende, facendo perno sull’innovazione tecnologica, la semplicità d’uso e l’accessibilità delle sue soluzioni.



L’offerta Swann è ampia e versatile: vi fanno parte sistemi avanzati come i Network Video Recorder (NVR) e Digital Video Recorder (DVR) associabili a telecamere 4K con visione notturna a colori, ma anche videocamere IP ideali per qualsiasi contesto di smart home.

Nell’offerta dell’azienda sono presenti telecamere per interni, esterni e dotate di tecnologia Pan & Tilt con Wi-Fi, audio bidirezionale, rilevamento degli oggetti, zoom automatico e integrazione con gli assistenti virtuali Alexa e Google Assistant.

Caratteristica essenziale è il concetto di ecosistema: tutti i prodotti Swann possono dialogare con altri dispositivi della Smart Home (per esempio via IFTTT) ed essere integrati e controllati con una sola app, Swann Security, così da rendere la gestione della sicurezza semplice e veloce.

Prodotti già acquistabili anche su Amazon e disponibili in Italia grazie all'accordo con Nital, scelto come distributore nazionale grazie alla sua lunga esperienza nel mercato dell’elettronica di consumo e delle soluzioni per la casa connessa.

