YI Dome Guard: la recensione di un’economica e completa camera di sicurezza da interno a 360°

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle telecamere di sicurezza di YI e dopo la recensione della Dome Camera U, proviamo oggi la Dome Guard.

Si tratta di un prodotto low cost, dalle complete funzionalità, dotato anche di un'avanzata tecnologia di riconoscimento delle figure umane.

Telecamera di sicurezza Full HD, con rotazione tramite controllo remoto (355° in orizzontale e 84° in verticale).

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della YI Dome Guard.

YI Dome Guard: design e caratteristiche tecniche

La Dome Guard è una telecamera di sicurezza da interno dal look simpatico e moderno, con una scocca bicolore in plastica.

Telecamera con monitoraggio a 360°, capace di catturare video in Full HD a 20 fps (registrazione e archiviazione filmati con crittografia end-to-end), zoom digitale 4x e grandangolo di 110°. Passiamo alla memoria con lo slot per MicroSD (fino a 128 GB) da utilizzare in alternativa al cloud di YI (1 mese di archiviazione gratuita incluso).

Ricordiamo anche il modulo WiFi n a 2,4 GHz, la porta Ethernet RJ45 integrata e la visione notturna con 8 luci LED a infrarossi.

Camera equipaggiata anche di un led di stato frontale disattivabile dall'utente, microfono e speaker per l'audio bidirezionale utile per dialogare con chi si trova nella stanza.

Per quanto riguarda l'alimentazione, troviamo una porta micro USB, con un alimentatore USB da parete fornito in dotazione.

Confezione che include anche un manuale in lingua italiana ed una supporto, con le relativi viti, per il montaggio a soffitto.

Concludiamo con le dimensioni pari a circa 13 x 8 x 13 cm, con un peso di 380 grammi.

YI Dome Guard: installazione, funzionalità e app dedicata

Installare la camera è un'operazione semplice e veloce, eseguibile anche da utenti poco esperti; basta scaricare l'app dedicata YI Home, creare un account utente e seguire la breve procedura guidata che consentirà di collegare la camera al nostro router.

Applicazione in italiano, disponibile per dispositivi Android, iOS e PC, che consente di controllare tutti i dispositivi di YI.

Passiamo ora all'analisi delle varie funzionalità. La Dome Guard è equipaggiata con un sofisticato sistema di rilevazione del movimento, affiancato da un'innovativa tecnologia in grado riconoscere figure umane; funzione molto utile che consente di evitare falsi allarmi causati, ad esempio, dal passaggio di un animale o dall'accensione/spegnimento di luci.

Non manca, inoltre, la compatibilità con Alexa, l'opzione per memorizzare video e foto sullo smartphone ed il timelapse che consente di comprimere fino a 6 ore di registrazione in video di 5-30 secondi.

Proseguiamo con il monitoraggio dei rumori anomali, che consente di rilevare, ad esempio, il pianto di un bambino.

App con numerosi settaggi per gestire le varie funzioni della camera (sensibilità del rilevamento del movimento, modalità in casa e fuori casa, etc). Ricordiamo anche la possibilità di ricevere le notifiche sullo smartphone soltanto durante le ore del giorno selezionate, l'opzione per spegnere ed accendere la camera direttamente dall'app e la programmazione del tempo di funzionamento durante l'arco della giornata.

Per quanto riguarda il monitoraggio a 360 gradi, controllabile dall'app YI Home, Dome Guard è capace di rilevare oggetti/persone in movimento e tracciarne automaticamente il percorso compiuto (opzione Motion tracking), inviando allo smartphone un avviso di attività ed un breve video del movimento rilevato.

YI Dome Guard: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione della Dome Guard analizzando le sue prestazioni, con un giudizio in generale positivo. Molto buona la qualità dei video anche in notturna, che risultano sempre nitidi e con un elevato dettaglio; discrete le performance di altoparlante e microfono.

Occupiamoci ora dell'app, ben realizzata, con un giudizio positivo anche sulla funzione di riconoscimento delle figure umane e sul motion tracking, con le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo qualche secondo.

Stabile, inoltre, il collegamento della telecamera con il nostro router. Infine il prezzo, la Dome Guard è acquistabile a 34,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it