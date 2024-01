Intelligenza artificiale: come viene usata da Amazon per identificare le recensioni false

Le recensioni sono uno dei motivi principali per cui i clienti amano fare acquisti su Amazon sin dal suo esordio nel 1995. Quindi, cosa accade quando un cliente invia una recensione? Prima della sua pubblicazione online, Amazon utilizza l’Intelligenza Artificiale (IA) per analizzare la recensione verificando la presenza di indicatori noti che ne rivelino la falsità. La stragrande maggioranza delle recensioni supera tale verifica di autenticità e viene immediatamente pubblicata. Tuttavia, se si sospetta un potenziale illecito, si aprono diverse possibilità. Se la recensione è certamente falsa, Amazon procede prontamente a bloccarla o rimuoverla e, se necessario, intraprende ulteriori azioni come, ad esempio, revocare il privilegio di un cliente di recensire, bloccare gli account dei malintenzionati o persino avviare un’azione legale contro le parti coinvolte. Se una recensione è sospetta, ma è necessario raccogliere altre prove, esperti di Amazon, specificamente formati per individuare i comportamenti illeciti, continueranno il processo di verifica cercando altri dati prima di intraprendere ulteriori azioni. Nel 2022 Amazon ha verificato e bloccato oltre 200 milioni di recensioni sospette sui suoi siti a livello mondiale.

Insieme ad altri strumenti, Amazon utilizza i più recenti sviluppi nell’ambito dell’IA per bloccare centinaia di milioni di recensioni online sospette, valutazioni manipolate, account falsi e altri abusi, prima che il cliente li possa visualizzare. I modelli di Machine Learning (ML) analizzano una vasta quantità di dati proprietari, tra cui la presenza o meno di annunci pubblicitari da parte del partner di vendita (che potrebbero determinare recensioni più numerose), le segnalazioni di abuso inviate dai clienti, modelli comportamentali, la cronologia delle recensioni e molto altro ancora. Si sfruttano i Large Language Models (LLM) e le tecniche di Natural Language Processing per analizzare le anomalie presenti in questi dati che potrebbero indicare che una recensione è falsa o incentivata, ad esempio, tramite gift card, omaggi o altre forme di rimborso. Amazon usa anche i Deep Graph Neural Networks (GNN) per analizzare e comprendere le relazioni complesse e i modelli di comportamento con l’obiettivo di individuare e bloccare i gruppi di malintenzionati.