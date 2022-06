Super Offerte Amazon: iPhone, notebook, cuffie e tanto altro

Da Amazon arrivano oggi interessanti offerte dedicate agli appassionati di tecnologia. Sul noto sito di shopping sono, infatti, disponibili numerosi prodotti hi-tech a prezzi super scontati.

Tra le varie promozioni ricordiamo iPhone 13 scontato del 27%, cuffie Bluetooth a soli 21 euro e notebook a 269 euro.

I prezzi dei prodotti in offerta potrebbero subire variazioni.

iPhone 13 (512GB) a 936 euro

Iniziamo la nostra rassegna da iPhone 13 nella versione 512 GB - Azzurro in offerta oggi a 936 euro con uno sconto del 27%. Smartphone con display da 6,1 pollici e doppia camera posteriore da 12 MP.

Cuffie Bluetooth Hoscam a 21 euro

In promozione oggi anche gli auricolari senza fili di Hoscam proposti a 21 euro con uno sconto del 28%. Cuffie Bluetooth 5.0 con autonomia fino a 35 ore sfruttando la custodia dotata di batteria da 800 mAh.

Fitness tracker Honor Band 6 a 42 euro

Proseguiamo con la Honor Band 6 proposta a 42 euro con uno sconto del 46%. Fitness tracker dotato di schermo AMOLED da 1,67 pollici, cardiofrequenzimetro e rilevazione livello di ossigeno nel sangue. Non dimentichiamo l?autonomia fino a 14 giorni.

Mini Pc Beelink SER3 a 299 euro

In offerta anche l?interessante mini Pc SER3 di Beelink proposto a 299 euro (sconto 20% + coupon di 20 euro). PC desktop dalle ridotte dimensioni con a bordo il processore AMD Ryzen 3 3200U, 8 GB di Ram e SSD da 256 GB.

Qui la nostra recensione

Notebook Teclast a 269 euro

Da Teclast arriva il notebook low cost F7 Plus 3 proposto a 269 euro (sconto del 20% + coupon di 50 euro). Laptop equipaggiato con schermo da 14 pollici Full HD e spinto dal processore Intel Celeron N4120 affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Pc aggiornabile a Windows 11.

Tablet Teclast a 212 euro

Da Teclast arriva anche il tablet T40 Pro in offerta a 212 euro con uno sconto del 21%. Un modello con schermo da 10 pollici, IPS e risoluzione di 2000 x 1200p. Ricordiamo, inoltre, la batteria da 7.000 mAh, la memoria di 128 GB espandibile, la connettività anche 4G ed il sistema operativo Android 11.

Telecamera di sorveglianza WiFi da interno Aoogd a 25 euro

Nella nostra rassegna troviamo anche la telecamera di sorveglianza WiFi da interno Aoogd in offerta a 25 euro con uno sconto del 15%. Modello in grado di ruotare di 355° in orizzontale e 115° in verticale, con risoluzione Full HD, autotracking e visione notturna. Ricordiamo, inoltre, l?audio bidirezionale, lo slot per scheda SD e la compatibilità con Amazon Alexa.

