I più utili accessori per iPhone

Hai acquistato un iPhone? Ecco allora otto utili accessori per lo smartphone di Apple.

Prodotti di varia natura come una pratica basetta di ricarica senza fili o uno stand in metallo.

Nella nostra rassegna troviamo anche caricabatteria, da muro e per auto, cuffie di fascia alta e altro ancora.

1. Caricatore wireless Belkin Boost Up

Se volete ricaricare il vostro iPhone in modo pratico e veloce e senza utilizzare il classico cavo, ecco il Belkin Boost Up: un tappetino di ricarica rapida wireless da 7.5 W dotato di tecnologia Qi, progettato in collaborazione con Apple. Accessorio compatibile anche con smartphone Android.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

2. Apple AirPods

Nella nostra rassegna troviamo anche la seconda generazione di Apple AirPods. Auricolari di fascia alta, dotati di custodia di ricarica wireless, chip audio H1 e con un'autonomia di conversazione incrementata del 50% rispetto alla precedente generazione. Auricolari dall’elevata qualità audio, dalla costruzione curata, dotati di sensori ottici e accelerometro.

Scopri di più su Amazon a partire da 129 euro (sconto del 27%)

3. Apple Watch 6

L’Apple Watch 6 è un versatile wearable adatto sia per lui sia per lei. Uno smartwatch di elevata qualità, dal design curato, personalizzabile secondo i propri gusti, dotato anche di GPS, cardiofrequenzimetro e di misurazione dell’ossigeno nel sangue.

Scopri di più su Amazon

4. Stand per iPhone, Apple Watch e AirPods

Proseguiamo con il Bestand 3 in 1, uno stand in alluminio dal design elegante e curato che consente di ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods. Un accessorio disponibile in due diverse colorazioni, grigio e argento.

Scopri di più su Amazon a 24 euro

5. Caricatore rapido da muro Anker

Tra gli accessori indispensabili per iPhone non può mancare un caricabatterie USB da muro. Tra i vari prodotti sul mercato vi segnaliamo, in particolare, il modello compatto di Anker da 20 W, dotato di tecnologia PowerIQ 3.0; tecnologia che consente, ad esempio, di ricaricare l'iPhone 11 e i modelli precedenti di iPhone fino a 3 volte più veloce rispetto ad un caricabatterie originale da 5 W.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

6. Caricatore per auto Aukey

Proseguiamo con il caricatore per auto di Aukey dotato di due porte USB-C e tecnologia Dual Power Delivery 3.0, con una potenza fino a 18 W. Accessorio che integra sistemi di protezione da sovraccarico e surriscaldamento.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

7. Powerbank wireless Anker

Da Anker arriva anche un completo powerbank compatibile con i sistemi di ricarica wireless. Dispositivo con a bordo una batteria da 10.000 mAh, utile a ricaricare smartphone e tablet, ma anche accessori come fitness tracker e cuffie wireless. Ricordiamo, inoltre, le due porte USB standard da 5V-2,4A.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 39 euro

8. Adattatore per cuffie

Concludiamo la nostra rassegna con l’adattatore per cuffie di Apple; un pratico accessorio che consente di utilizzare le classiche cuffie dotate di jack da 3,5 mm con i dispositivi dotati di porta Lightning.

Scopri di più su Amazon a 8 euro