I nuovi iPhone 15 arrivano in Italia

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, tutta la gamma dei nuovi smartphone di Apple è ora acquistabile nel nostro Paese con prezzi inferiori rispetto alla generazione precedente.

Qui le nostre analisi complete di iPhone 15 - iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro - iPhone 15 Pro Max.

In sintesi le novità di iPhone 15 e iPhone 15 Plus: resistente vetro posteriore a infusione di colore, nuovo profilo smussato, Dynamic Island, fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x e USB?C.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono acquistabili nei colori rosa, giallo, verde, blu e nero a partire rispettivamente da 979 euro e 1.129 euro.

Di seguito le novità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: design leggero e robusto in titanio, nuovi profili smussati, tasto Azione, aggiornamenti alle fotocamere e nuovo chip A17 Pro.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono acquistabili in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di 1.239 euro. iPhone 15 Pro Max ha un prezzo di partenza di 1.489 euro.

E’ possibile acquistare tutti i nuovi smartphone negli Apple Store, sull’Apple Store Online, nell’app Apple Store, presso i rivenditori Apple autorizzati e su Amazon.

Scopri di più su Amazon:

iPhone 15 a partire da 979 euro

iPhone 15 Plus a partire da 1.129 euro

iPhone 15 Pro a partire da 1.239 euro

iPhone 15 Pro Max a partire da 1.489 euro