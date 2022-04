Apple: applicazioni utili e divertenti attente anche all’ambiente

Apple è un’azienda molto attenta ai temi ambientali. iPhone 13 è, ad esempio, progettato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente con molte componenti interne realizzate utilizzando materiali riciclati. Inoltre il packaging senza pellicola esterna ha consentito di risparmiare centinaia di tonnellate di plastica.

Anche il guscio di iPad Air è in alluminio riciclato al 100%, le saldature della scheda logica sono fatte solo con stagno riciclato, mentre i magneti del guscio e degli altoparlanti contengono il 100% di terre rare riciclate. Tutti i modelli di iPad hanno un imballaggio realizzato con fibre di legno riciclate o provenienti da foreste a gestione sostenibile.

Oggi tutte le attività aziendali Apple a livello globale sono carbon neutral ed entro il 2030 l’azienda prevede di raggiungere l’obiettivo impatto zero sul clima in tutto il suo business, incluse le catene di fornitura della produzione e il ciclo di vita di tutti i prodotti. Ciò significa che ogni dispositivo Apple venduto sarà interamente ad impatto zero: dalla fabbricazione dei componenti all’assemblaggio, dal trasporto all’utilizzo da parte dell’utente finale, dalla ricarica fino al riciclo e al recupero dei materiali.

App attente all’ambiente, alla nostra salute e contro lo spreco alimentare

Attenzione all’ambiente non solo sull’hardware, ma anche nel software. Su App Store, Apple Arcade e su altre piattaforme è, infatti, possibile trovare numerose app che hanno l’obiettivo di stimolare comportamenti più responsabili dal punto di vista ambientale. Applicazioni attente anche alla salute e alla riduzione degli sprechi alimentari.

App come Yuka sviluppata per aiutare gli utenti a fare scelte più consapevoli, identificando i prodotti alimentari e i cosmetici più sani ed ecologici.

Scendendo nel dettaglio, questa applicazione consente di scansionare il codice a barre di prodotti alimentari e cosmetici per decifrare e analizzare nel dettaglio i loro componenti, oltre a valutare il loro impatto sulla salute. Scansionando semplicemente un articolo, Yuka permette di consumare in modo più chiaro e responsabile; grazie a semplicissimi indicatori colorati indica l'impatto del prodotto sulla salute: eccellente, buono, mediocre o scarso. Ogni prodotto viene valutato secondo 3 criteri obiettivi: qualità nutrizionale, presenza di additivi e certificazione bio del prodotto. Applicazione gratuita con alcune funzioni a pagamento.

Proseguiamo con il divertente videogioco Alba: a Wildlife Adventure, disponibile anche sulla piattaforma in abbonamento Apple Arcade.

Un videogame decisamente originale, sviluppato dai creatori di Monument Valley, con protagonista la piccola Alba. Titolo, di ustwo games, che incoraggia i giocatori ad intraprendere piccole azioni che avranno un impatto positivo sull'ambiente. Senza svelare nulla sulla trama, Alba: a Wildlife Adventure ci porterà su un’isola del mediterraneo, un vero paradiso... se si ignora tutta la spazzatura! Alba dovrà, quindi, portare a termine un lungo elenco di compiti come la pulizia di varie aree, diversi lavori utili alla società ed in grado di valorizzare il patrimonio ambientale dell'isola e altro ancora.

Terminiamo la nostra rassegna con Too Good To Go, app contro gli sprechi alimentari. In sintesi, questa applicazione consente di acquistare cibo invenduto ad un prezzo scontato.

Grazie a questa app, ristoranti, supermercati, panetterie, pasticcerie e gastronomie e altre tipologie di negozi evitano di buttare prodotti ancora buoni, ottengono anche un guadagno e gli utenti dell’app possono mangiare piatti di qualità ad un prezzo ridotto. Con Too Good To Go è possibile acquistare una magic box con l’invenduto del giorno con prezzi tra i 2€ e i 6€. Attraverso l’app puoi trovare i vari negozi/ristoranti ed effettuare l’ordine. E’ quindi possibile ritirare la magic box nella fascia oraria specificata (il contenuto della magic box è deciso dal negozio/ristorante).

