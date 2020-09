Apple Watch SE: su Amazon a partire da 309 euro

Dopo l’Apple Watch Series 6, arriva su Amazon anche il nuovo Apple Watch SE; uno smartwatch che combina elementi di design del Series 6 con le funzioni più essenziali di Apple Watch, a un prezzo più accessibile a partire da 309 euro.

Apple Watch SE ha lo stesso accelerometro, giroscopio e altimetro always-on dell’Apple Watch Series 6; inoltre, grazie ai più recenti sensori di movimento e microfoni, offre potenti funzioni per la salute e la sicurezza, tra cui rilevamento cadute, SOS emergenze, chiamate d’emergenza internazionali e l’app Rumore.

Design e prestazioni

Apple Watch SE ha un display Retina, con bordi sottili e angoli arrotondati, più grande del 30 percento rispetto al Series 3. L’interfaccia permette font e icone delle app di grandi dimensioni e di facile lettura. Per il display è disponibile una gamma di nuovi quadranti ottimizzati, così gli utenti potranno visualizzare facilmente notifiche, messaggi, parametri degli allenamenti e molto altro.

Inoltre Apple Watch SE è fino a due volte più veloce rispetto a Apple Watch Series 3. La corona digitale con feedback aptico genera clic incrementali che danno una sensazione meccanica quando la si ruota. Apple Watch SE integra i più recenti altoparlanti e microfoni, ottimizzati per una qualità audio superiore di telefonate, Siri e Walkie-Talkie, oltre alla tecnologia Bluetooth 5.0.

Funzioni avanzate per il fitness

L’altimetro always-on di ultima generazione indica l’altitudine in tempo reale tutto il giorno avvalendosi di un nuovo altimetro barometrico con maggiore efficienza energetica, del GPS e delle reti Wi-Fi nelle vicinanze. Questa funzione consente di rilevare anche le piccole variazioni di altitudine sopra il livello del suolo, fino a una misurazione di circa 30 cm.

La bussola integrata fornisce agli utenti indicazioni e direzione più precise, in aggiunta a inclinazione, altitudine, latitudine e longitudine.

Salute e sicurezza

Con la funzione SOS emergenze su Apple Watch, i clienti possono chiamare aiuto e avvisare i servizi di emergenza in modo semplice e rapido premendo un pulsante. Per una maggiore sicurezza quando si è in viaggio, gli utenti con modelli Cellular di Apple Watch SE possono effettuare chiamate d’emergenza internazionali indipendentemente da dove è stato acquistato originariamente il dispositivo e dallo stato di attivazione del piano cellulare.

Il rilevamento cadute utilizza un algoritmo sviluppato specificamente. Analizzando la traiettoria del polso e l’accelerazione dell’impatto, Apple Watch invia all’utente una notifica dopo la caduta, che può essere annullata o usata per far partire una chiamata di emergenza. Se Apple Watch non rileva alcun movimento dell’utente per circa 60 secondi dopo la caduta, chiama automaticamente i servizi di emergenza e riproduce un messaggio audio con le coordinate di latitudine e longitudine del luogo in cui si trova l’utente, oltre a inviare un messaggio ai contatti d’emergenza.

Per prendersi cura della salute dell’udito, Apple Watch SE utilizza il microfono integrato per misurare i livelli sonori nell’ambiente in cui si trova l’utente. Se i decibel raggiungono un livello tale da poter causare danni all’udito, Apple Watch SE invia una notifica all’utente.

watchOS 7

In watchOS 7, i clienti possono portare a un nuovo livello la personalizzazione grazie alle sette nuove opzioni per il quadrante, che includono Stripes, Chronograph Pro, GMT e Artist, e possono inoltre preparare, scoprire e condividere nuove configurazioni per il quadrante con altri utenti. Le nuove funzioni per la salute e il fitness, inclusi VO2 Max a bassa intensità, monitoraggio del sonno, rilevamento automatico del lavaggio delle mani e nuovi tipi di allenamento possono aiutare gli utenti a comprendere meglio il loro stato di benessere generale. Facilmente accessibili dal polso sono anche Mappe, che include indicazioni stradali per i ciclisti, e Siri, che suggerisce la traduzione da una lingua all’altra.

Configurazione famiglia e funzioni ottimizzate per i meno giovani

“Configurazione famiglia” in watchOS 7 rende Apple Watch accessibile all’intera famiglia: consente infatti ai più piccoli e ai membri anziani della famiglia che non hanno un iPhone di trarre beneficio dalle funzioni di connettività, salute e fitness di Apple Watch. I più piccoli possono sfruttare le capacità di comunicazione e personalizzazione, accedere a SOS emergenze in qualsiasi momento, accedere all’esperienza degli anelli Attività che è stata progettata specificamente per loro e utilizzare una nuova modalità chiamata “Schooltime”, che li aiuta a mantenere alta la concentrazione quando studiano in classe e a casa.

watchOS 7 offre inoltre funzioni ottimizzate per i meno giovani, come una procedura di configurazione semplificata e un quadrante Extra Large aggiornato che mostra a colpo d’occhio l’ora. Potranno contare anche sulla nuova Health Checklist nell’app Salute su iPhone, che permette di verificare in un’unica vista centralizzata se sono state abilitate le funzioni per la salute, come il rilevamento cadute.

Prezzi

Apple Watch SE (GPS) ha un prezzo a partire da €309; Apple Watch SE (GPS + Cellular) ha un prezzo a partire da €359.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon.it