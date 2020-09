Apple Watch Series 6 già disponibile su Amazon

Dopo la presentazione ufficiale, il nuovo Apple Watch Series 6 è ora anche ordinabile su Amazon.it a partire da 439 euro per la variante GPS (Data di uscita 18 settembre 2020, prodotto venduto e spedito da Amazon).

Apple Watch Series 6 amplia le funzioni salute dei modelli Apple Watch precedenti, con una nuova e comoda funzione che misura la saturazione di ossigeno nel sangue, così gli utenti possono analizzare meglio il proprio stato di salute e benessere generale. La saturazione di ossigeno, o SpO2, rappresenta la percentuale di ossigeno trasportata attraverso i globuli rossi dai polmoni al resto dell’organismo, e indica quanto bene questo sangue ossigenato viene diffuso in tutto il corpo.

Per compensare le naturali variazioni epidermiche e migliorare la precisione, il sensore Livelli O₂ impiega quattro gruppi di LED rossi, verdi e a infrarossi, in aggiunta ai quattro fotodiodi posizionati sul cristallo posteriore di Apple Watch, per misurare la luce riflessa dal sangue. Apple Watch utilizza quindi un algoritmo avanzato sviluppato ad hoc integrato nell’app Livelli O₂, progettato per misurare una percentuale dal 70% al 100% di ossigeno nel sangue. L’utente, da fermo, può effettuare la misurazione quando lo desidera, e nei periodi in cui risulta inattivo (per esempio durante il sonno) misurazioni periodiche vengono eseguite in background. Tutti i dati saranno visibili nell’app Salute, e l’utente potrà tenere traccia dei trend per vedere come cambia il suo livello di ossigeno nel sangue.

Design e prestazioni

Apple Watch Series 6 ha prestazioni ancora migliori grazie all’hardware completamente riprogettato, che racchiude ancora più funzionalità e potenza nello stesso design. Utilizzando un nuovo processore dual-core basato sul chip A13 Bionic di iPhone 11, il nuovo SiP S6 è 20% più veloce, e le app si aprono il 20% più velocemente senza compromettere l’autonomia della batteria, che dura sempre 18 ore. In aggiunta, Apple Watch Series 6 ha il chip U1 e antenne Ultra Wideband3, che grazie alla posizione wireless a corto raggio renderanno possibili nuove esperienze, come le chiavi digitali per le automobili di nuova generazione. Apple Watch Series 6 si ricarica più velocemente: ora basta un’ora e mezza per completare la ricarica, e l’autonomia migliorata è perfetta per la misurazione di alcuni allenamenti, come la corsa al chiuso o all’aperto.

L’avanzato display Retina always-on di Apple Watch Series 6 è 2,5 volte più luminoso rispetto a Apple Watch Series 5 quando l’utente tiene abbassato il polso, rendendo molto più semplice guardare il quadrante anche quando c’è molta luce.

Altimetro always-on

L’altimetro always-on fornisce l’altitudine in tempo reale per tutta la giornata, servendosi di un altimetro barometrico, oltre che del GPS e delle reti Wi-Fi vicine. Questa funzione permette di rilevare anche i piccoli cambiamenti di elevazione sopra il livello del suolo, con variazioni minime verso l’alto e verso il basso di circa 30 centimetri.

Collezione Apple Watch

Per la prima volta, un nuovo colore blu si aggiunge all’argento, al grigio siderale e all’alluminio color oro come opzione per la cassa dell’orologio, insieme a un Apple Watch (PRODUCT)RED con esclusivi cinturini in pendant rosso accesso. I modelli in acciaio inossidabile sono ora disponibili in grafite, una nuance grigio/nera con finitura lucida, e in una nuova versione del classico colore oro giallo. Apple Watch Edition è disponibile in titanio con finitura naturale e nero siderale.

Tre nuovi stili di cinturini offrono opzioni innovative per un look comodo e su misura, senza i classici fermagli o le fibbie. Vera novità nel settore, il cinturino ultraleggero Solo Loop presenta un design allungabile e uniforme, disponibile in due materiali: silicone morbido e filo intrecciato. Lo speciale processo di trattamento a raggi UV a cui è stato sottoposto il silicone morbido regala al Solo Loop una finitura liscia e setosa. Per realizzare il Solo Loop Intrecciato, invece, viene utilizzata una macchina di precisione che intreccia i 16.000 filamenti di poliestere (composti al 100% da materiale riciclato) a fili di silicone ultrasottili, per dare un’ottima flessibilità e un look esclusivo. Per garantire la massima comodità, un nuovo sistema di taglie offre nove diverse lunghezze per i cinturini Solo Loop. Il Leather Link, primo nel suo genere, si avvolge elegantemente al polso e si aggancia all’altra estremità con dei magneti sagomati flessibili.

Con Apple Watch Nike sono ora disponibili cinturini Nike Sport e Nike Sport Loop in nuovi colori, e un nuovo quadrante Nike Compact che offre diverse complicazioni Nike Run Club. Apple Watch Hermès è disponibile con casse in acciaio inossidabile color argento o nero siderale, abbinate ai cinturini Simple o Double Tour in un assortimento di nuovi, vivaci colori. La collezione autunnale svela anche il cinturino Hermès Attelage Simple Tour e un più sottile Attelage Double Tour, caratterizzati da un raffinato riferimento alla cassa, che richiama la tradizione equestre del brand, e un nuovo quadrante Hermès Circulaire che offre ancora più complicazioni.

watchOS 7

Con watchOS 7, i clienti possono personalizzare ancora di più il proprio orologio con sette nuovi quadranti, tra cui Stripes, Cronografo Pro, GMT e Artist, e allo stesso tempo creare, scoprire e condividere con gli altri nuove configurazioni per i quadranti. Le nuove funzioni per la salute e il benessere, come la misurazione del VO2Max, il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani e i nuovi tipi di allenamento aiutano gli utenti a comprendere il loro stato di salute generale. Comodamente accessibili dal polso, le app Mappe e Siri offrono rispettivamente indicazioni ai ciclisti e traduzioni in diverse lingue.

Configurazione famiglia e funzioni ottimizzate per l’intera famiglia

“Configurazione famiglia” in watchOS 7 rende Apple Watch accessibile all’intera famiglia: consente infatti ai più piccoli e ai membri anziani della famiglia che non hanno un iPhone di trarre beneficio dalle funzioni di connettività, salute e fitness di Apple Watch. I più piccoli possono sfruttare le capacità di comunicazione e personalizzazione, accedere a SOS emergenze in qualsiasi momento, accedere all’esperienza degli anelli Attività che è stata progettata specificamente per loro e utilizzare una nuova modalità chiamata “Schooltime”, che li aiuta a mantenere alta la concentrazione quando studiano in classe e a casa.

watchOS 7 offre inoltre funzioni ottimizzate per i meno giovani, come una procedura di configurazione semplificata e un quadrante Extra Large aggiornato che mostra a colpo d’occhio l’ora. Potranno contare anche sulla nuova Health Checklist nell’app Salute su iPhone, che permette di verificare in un’unica vista centralizzata se sono state abilitate le funzioni per la salute, come il rilevamento cadute.

Prezzi

Apple Watch Series 6 (GPS) parte da 439 euro e Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) da 539 euro.

