Apple Watch Series 6 in offerta su Amazon a 318 euro

Apple Watch Series 6 è oggi in offerta su Amazon in diverse varianti da 40 e 44 mm, GPS e GPS + Cellular, con cinturino in varie colorazioni. Tra le varie promozioni vi segnaliamo il modello di Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) con cassa in alluminio color argento e cinturino sport bianco a 318 euro, con uno sconto del 27%.

Inoltre Amazon offre la possibilità di acquistare il servizio AppleCare+ (2 anni) a 89 euro e vari accessori originali per tutte le esigenze.

Apple Watch è venduto e spedito direttamente da Amazon, con spedizione veloce per gli utenti Prime. Apple Watch 6 acquistabile anche a rate.

Tra le numerose funzionalità di questo smartwatch ricordiamo la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, così gli utenti possono analizzare meglio il proprio stato di salute e benessere generale. La saturazione di ossigeno, o SpO2, rappresenta la percentuale di ossigeno trasportata attraverso i globuli rossi dai polmoni al resto dell’organismo, e indica quanto bene questo sangue ossigenato viene diffuso in tutto il corpo.

Infine l’avanzato display Retina always-on di Apple Watch Series 6 è 2,5 volte più luminoso rispetto a Apple Watch Series 5 quando l’utente tiene abbassato il polso, rendendo molto più semplice guardare il quadrante anche quando c’è molta luce.

