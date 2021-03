I migliori power bank low cost

Il power bank è una batteria portatile utilizzabile per caricare smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo ricaricabile tramite porta USB (action cam, fotocamere, smartwatch, smartband, cuffie Bluetooth e altro ancora).

Sul mercato sono disponibili tantissimi modelli diversi con varie capacità, da quelli di dimensioni più contenute utili per ricaricare uno smartphone una sola volta, a modelli decisamente pesanti e ingombranti, ma capaci anche di ricaricare un notebook.

In fase di acquisto di un powerbank è, quindi, importante valutare la capacità (espressa in mAh), peso e dimensioni, l’amperaggio in uscita che va ad influenzare la velocità di ricarica, il numero di porte e la presenza di funzioni particolari come la modalità di ricarica wireless.

In commercio esistono anche prodotti utilizzabili come torcia, grazie alla presenza di led integrati, impermeabili e dotati anche di piccoli pannelli solari.

1. Poweradd Slim 2

In prima posizione troviamo la Poweradd Slim 2; un powerbank da 5000 mAh, disponibile in azzurro, nero, verde e viola. Un modello compatto con dimensioni di soli 10 x 3.3 x 3.1cm per un peso di 118g. Batteria con carica rapida, dotata di un'uscita a 2.1A e con 4 led di stato per il monitoraggio dell’autonomia residua.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

2. Anker PowerCore 5000

Da Anker arriva un powerbank compatto, con batteria da 5.000 mAh. Dispositivo utile a ricaricare non solo smartphone e tablet, ma anche accessori come fitness tracker e cuffie wireless. Ricordiamo, inoltre, le quattro colorazioni disponibili e la tecnologia PowerIQ che consente una ricarica fino a 2A.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

3. VulTech

La nostra rassegna prosegue con la batteria di VulTech disponibile in due varianti con una capacità rispettivamente di 2.600 e 5.200 mAh. Un prodotto con dimensioni di 4,4 x 2,1 x 10,5 cm, realizzato in plastica antiscivolo ed antigraffio, con uscita da 1A.

Scopri di più su Amazon a partire da 10 euro

4. Evary

Tra i powerbank low cost troviamo anche il modello di Evary, dal design sottile e con batteria da 5.000 mAh. Un prodotto con dimensioni di 9 x 6.1 x 0.9 cm facile da riporre in tasca e da portare ovunque.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

5. Zerone

Se siete alla ricerca di un powerbank sottile, ecco il modello di Zerone con uno spessore di 9,8 mm. Powerbank dotato di protezione contro cortocircuiti e uscita a 1,5 A.

Scopri di più su Amazon a 7 euro