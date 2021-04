Tutti i più recenti smartphone di Apple, a partire da iPhone 8, possono essere caricati, oltre che con il classico cavo, anche in modalità wireless. Basta, infatti, posizionare lo smartphone su un accessorio dedicato per ricaricare la sua batteria senza utilizzare scomodi cavi.

Basette o tappetini per la ricarica wireless ad induzione con tecnologia Qi, da collegare ovviamente alla rete elettrica, che consentono una carica sicura anche con gli smartphone dotati di custodia. Prodotti che possono essere posizionati sulla scrivania o sul comodino della camera da letto ed utilizzabili anche con molti smartphone dotati di sistema operativo Android.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori caricabatterie wireless per iPhone attualmente sul mercato.



1. Apple Magsafe: elevata stabilità

Da Apple il noto alimentatore MagSafe che consente una comoda e stabile ricarica wireless: i magneti incorporati si allineano alla perfezione con iPhone 12 o iPhone 12 Pro, per ricaricare più velocemente con una potenza fino a 15W. L’alimentatore MagSafe è compatibile con la ricarica Qi. Puoi usarlo per caricare in wireless il tuo iPhone 8 o successivo e i modelli di AirPods con custodia di ricarica wireless, come faresti con una qualsiasi base certificata Qi. L’allineamento magnetico funziona solo con i modelli di iPhone 12 o iPhone 12 Pro.

Scopri di più su Amazon a 39 euro



2. Hoidokly: caricatore wireless 3 in 1

Proseguiamo la nostra rassegna con il modello di Hoidokly; un caricatore wireless in grado di ospitare tre dispositivi contemporanemante come iPhone, AirPods e Apple Watch. Un modello con ricarica fino a 10 W su Android, compatibile con custodie con uno spessore fino a 4 mm.

Scopri di più su Amazon a 28 euro

3. Lzhiyxy: simpatico design

Continuiamo la nostra rassegna con la base di ricarica wireless Lzhiyxy da 10 Watt. Caricatore che riprende il design del logo Apple, con base antiscivolo e spessore di soli 8,4 mm. Dispositivo compatibile con lo standard Qi, dotato di protezione da surriscaldamento e da sovraccarico.

Scopri di più su Amazon a 24 euro

4. Choetech T513-S: soluzione piccola e leggera

La nostra rassegna prosegue con il caricatore Wireless di Choetech. Un modello dotato di carica fino a 7,5 W su smartphone Apple e fino a 10 W su device Android. Una soluzione inoltre piccola e leggera, dotata di led che indica il corretto posizionamento dello smartphone. Assente nella confezione l'alimentatore da parete.

Scopri di più su Amazon a 16 euro

5. Choetech T524-S: basetta verticale

Da Choetech arriva anche una basetta verticale, dotata di ricarica wireless per iPhone a 7,5 watt. Un prodotto che consente anche di ricaricare smartphone dotati di custodia con uno spessore fino a 4 mm. Anche in questo modello non è presente nella confezione l'alimentatore da parete con il supporto alla carica rapida.

Scopri di più su Amazon a 16 euro

6. Anker: compatibile con custodie fino a 5 mm

La nostra rassegna si conclude con il modello di Anker da 7,5 Watt che consente di mantenere l’iPhone in verticale. Un prodotto dotato di doppia bobina che consente la ricarica dello smartphone in orizzontale, compatibile anche con custodie fino a 5 mm.

Scopri di più su Amazon a 29 euro