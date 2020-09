I caricabatterie wireless sono basette pensate per ricaricare il nostro cellulare senza utilizzare il classico cavo USB.

Basette che devono essere collegate ad una presa di corrente utilizzando un classico alimentatore per smartphone e che, quindi, non sono in realtà completamente senza fili. Viene infatti eliminato solo il cavo USB, sostituito da un sistema di ricarica wireless di tipo induttivo che sfrutta un piccolo campo elettromagnetico per alimentare la batteria dello smartphone. Cellulare che deve essere predisposto per questo genere di ricarica.

Caricabatterie dotati dello standard Qi utile per la ricarica dei più recenti iPhone e di numerosi modelli di smartphone con sistema operativo Android.

Prodotti disponibili sul mercato in tre principali varianti: modelli che consentono di posizionare il cellulare in verticale, in orizzontale e in grado di caricare contemporaneamente più dispositivi come smartphone, smartwatch e cuffie compatibili.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna, quali sono i migliori caricabatterie senza fili per smartphone.

1. Anker PowerWave: elegante e con design antiscivolo

Iniziamo la nostra rassegna dal modello di PowerWave di Anker; un accessorio compatibile con i sistemi di carica a 10W e con custodie con uno spessore massimo di 5 mm. Questo caricatore wireless è dotato di controllo della temperatura, con superfice superiore antiscivolo.

2. Limxems: design curato

Nella nostra rassegna anche il caricabatterie wireless di Limxems, dal desing curato e disponibile nei colori bianco e nero. Accessorio con una potenza massima di 10W, compatto e leggero (dimensioni di 9,8 x 9,8 x 0,6 cm), dotato di protezione da surriscaldamento, sovratensione, cortocircuito e sovraccarico.

3. Choetech: carica rapida da 10 W su Android

Sempre da Choetech un accessorio in grado di supportare la carica a 10 Watt su Android e 5 W su iPhone. Un prodotto dotato di due bobine che consentono di posizionare il cellulare in verticale o in orizzontale. Un modello piccolo e leggero che include protezioni contro surriscaldamento e cortocircuiti.

4. Choetech: ricarica due smartphone contemporaneamente

Choetech propone anche un modello in grado di ricaricare due smartphone contemporaneamente. Ricordiamo, inoltre, le 5 bobine integrate con la possibilità di caricare cellulari protetti da una custodia dallo spessore massimo di 5 mm. Questo caricabatterie wireless supporta una ricarica rapida da 7,5 W per iPhone e fino a 10 W su Android.

5. Choetech: caricatore wireless per auto

Passiamo ad un caricatore wireless da auto con una potenza massima di 7,5 Watt su iPhone e 10 W su Android. Un accessorio inclinabile e ideato per non graffiare il tuo smartphone o danneggiare il cruscotto, con un sistema di aggancio alle alette di ventilazione dell’auto.

6. Novete: con ventola di raffreddamento integrata

Da Novete arriva un caricabatterie senza fili con ventola di raffreddamento integrata, utile per tenere sempre sotto controllo la temperatura della batteria dello smartphone. Un accessorio che offre una più ampia area di ricarica che consente di posizionare liberamente lo smartphone in orizzontale o in verticale. Un prodotto dotato, inoltre, di un raffinato design con un comodo led che indica in modo chiaro lo stato di carica del cellulare.

7. Hoidokly: caricatore wireless 3 in 1

Proseguiamo la nostra rassegna con il modello di Hoidokly; un caricatore wireless in grado di ospitare tre dispositivi contemporanemante come iPhone, AirPods e Apple Watch. Un modello con ricarica fino a 10 W su Android, compatibile con custodie con uno spessore fino a 4 mm. Un accessorio disponibile in due diverse colorazioni: nero e bianco.

8. Elegiant: caricatore wireless con supporto ripiegabile

Elegiant propone, invece, un caricabatterie senza fili dotato di basetta regolabile che consente di posizionare lo smartphone in orizzontale o in verticale. Un versatile accessorio, dotato di un’elegante led di stato, compatibile anche con custodie fino ad 8 mm.

9. Lecone: con rivestimento in tessuto

Concludiamo la nostra rassegna con il caricabatterie wireless di Lecone dotato di rivestimento in tessuto e disponibile in cinque diverse colorazioni. Un modello con ricarica fino a 10 Watt, dal design elegante e curato, dotato anche della funzione di controllo della temperatura e protezione da cortocircuiti.

10. Simpfun: caricatore wireless 4 in 1

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Simpfun in grado di ricaricare quattro dispositivi contemporaneamente. Non dimentichiamo il design antiscivolo e le tre porte USB presenti sul lato posteriore.

