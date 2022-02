I migliori smartphone impermeabili e resistenti agli urti sotto i 300 euro

Cercate uno smartphone capace di resistere ad urti, cadute, polvere, sabbia e all'immersione in acqua? Allora siete alla ricerca di uno smartphone ”rugged” ; si tratta di una particolare categoria di cellulari, sempre più apprezzati dagli utenti, utilizzabili senza troppe preoccupazioni in qualsiasi ambiente, dalla spiaggia ai cantieri.

Cellulari dotati di una scocca rinforzata con elementi in plastica, gomma e metallo che rende questi smartphone super resistenti. Prodotti con a bordo il sistema operativo Android, che non temono neanche temperature estreme e lunghe immersioni in acqua.

Smartphone super resistenti dotati tutti di certificazione IP68, totalmente protetti quindi contro polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori modelli di smartphone rugged acquistabili a meno di 300 euro.

1. Doogee S88 Plus

Iniziamo la nostra rassegna con il Doogee S88 Plus. Smartphone super resistente, dotato di una batteria da ben 10.000 mAh. Cellulare equipaggiato, inoltre, con uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione Full HD. Non dimentichiamo il processore Mediatek Helio P70, affiancato da 8 GB di Ram e da 128 GB di storage.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 278 euro (sconto 15%)

2. Blackview BV4900 Pro

Proseguiamo la nostra rassegna con il Blackview BV4900 Pro. Smartphone rugged compatto con schermo da 5,7 pollici HD+ e batteria da 5580mAh. Cellulare disponibile in tre diverse colorazioni, con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria. Ricordiamo il supporto al Dual Sim e la tripla camera posteriore con sensore principale da 13 MP.

Scopri di più su Amazon a 155 euro

3. Doogee S59 Pro

Da Doogee arriva anche il modello S59 pro. Cellulare che vanta un’elevata autonomia grazie alla generosa batteria da 10.050 mAh. Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con lo schermo da 5,7 pollici HD+ e la sezione fotografica con 4 camere posteriori e sensore principale da 16 MP. Infine la memoria con 4 GB di Ram e 128 GB di storage.

Scopri di più su Amazon a 239 euro

4. Ulefone Armor X9 Pro

Da Ulefone arriva lo smartphone rugged low cost X9 Pro. Cellulare con schermo da 5,5 pollici HD+, 4 GB di Ram, 64 GB di memoria e batteria da 5.000 mAh. Non dimentichiamo il sistema operativo Android 11 e la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP.

Scopri di più su Amazon a 159 euro (sconto 16%)

5. Ulefone Armor 8 Pro

Nella nostra rassegna troviamo anche l’Ulefone Armor 8 Pro. Si tratta di un cellulare super resistente con display da 6,1 pollici e batteria da 5580mAh. Proseguiamo ricordando la quadrupla fotocamera posteriore e il sistema operativo Android 11. Infine citiamo le 4 colorazioni disponibili e la memoria con 6 GB di Ram e 128 GB di storage.

Scopri di più su Amazon a 229 euro (sconto 8%)

6. Blackview BV6600E

Terminiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori smartphone rugged a meno di 300 euro con il modello BV6600E di Blackview. Dispositivo con display da 5,7 pollici, Android 11 e batteria da 8580mAh. Cellulare Dual Sim, disponibile in tre colori.

Scopri di più su Amazon a 169 euro