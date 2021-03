I migliori cellulari economici per persone anziane

I cellulari per anziani si differenziano dai normali telefonini per via di una serie di caratteristiche che li rendono più semplici da usare. Si tratta, infatti, di dispositivi con tasti molto grandi, dotati inoltre di un pulsante di emergenza per chiamare automaticamente i propri cari ed equipaggiati anche con speaker dall’elevata potenza.

Telefonini che vantano inoltre menù semplificati e altre comode funzioni come la pronuncia vocale dei numeri digitati.

In generale si tratta di modelli utili solo per inviare e ricevere sms e chiamate, dotati di una lunga autonomia e facilmente ricaricabili tramite delle pratiche basette fornite in dotazione.

1. Easyfone Prime A1 3G: doppio display

Al vertice della nostra classifica si posiziona il cellulare a conchiglia Easyfone Prime A1 3G; un modello con doppio display e tasti dalle generose dimensioni con due pulsanti di chiamata rapida. Un prodotto dotato inoltre di una pratica dock di ricarica, radio FM, torcia e batteria a lunga durata. Non manca uno slot per la MicroSD ed un menù di facile utilizzo.

Scopri di più su Amazon a 52 euro

2. Artfone C1: display con caratteri di grandi dimensioni

Proseguiamo la nostra rassegna con l’Artfone C1, un cellulare con pulsanti e grafica di facile leggibilità. Ricordiamo inoltre l’elevata autonomia che arriva fino a 12 giorni e il volume elevato di suonerie e altoparlante. Cellulare che integra inoltre Bluetooth, radio FM, calcolatrice, sveglia, calendario, ed in grado di memorizzare fino a 100 voci nella rubrica.

Scopri di più su Amazon a 30 euro

3. Brondi Magnum 3: cellulare a conchiglia con schermo da 3 pollici

Sul terzo gradino del podio della nostra rassegna dedicata ai migliori cellulari per anziani troviamo il Brondi Magnum 3, si tratta di un cellulare a conchiglia con schermo da 3 pollici e risoluzione di 320 x 240 pixel. Un modello Dual SIM con quasi 8 giorni di autonomia, dotato di fotocamera da 1.3 Mp.

Scopri di più su Amazon a 32 euro

4. Trevi Sicuro 10: un modello super low cost con base di ricarica

Da Trevi arriva il cellulare Sicuro 10; un modello per anziani dai tasti grandi, dotato di una pratica base di ricarica e funzione SOS. Cellulare equipaggiato con display LCD da 1.77 pollici e risoluzione di 160 x 128 pixel. Tra le funzionalità incluse ricordiamo la ripetizione vocale dei numeri durante la composizione, la radio FM, la torcia e la sveglia.

Scopri di più su Amazon a 23 euro

5. SPC Harmony: tre tasti di chiamata rapida

SPC Harmony vanta una tastiera grande con opzioni semplificate, tre tasti di chiamata diretta ai numeri in memoria e display interno da 2.4 pollici con risoluzione 320X240 pixel. Un telefonino dotato di fotocamera con flash, funzione lente di ingrandimento e pulsante di emergenza. Non manca, infine, una pratica basetta di ricarica e la tecnologia Bluetooth.

Scopri di più su Amazon a 46 euro

6. TTfone Lunar: in tre diverse colorazioni

Disponibile in tre diverse colorazioni, il TTfone Lunar è un cellulare a conchiglia dal design curato con doppio display di facile lettura con lo schermo interno da 2,4 pollici e risoluzione di 480x320 pixel. Un modello dotato di pulsanti di elevate dimensioni e tasto SOS. Citiamo inoltre la connettività Bluetooth, il supporto alla MicroSD e la presenza della Radio FM.

Scopri di più su Amazon a 49 euro