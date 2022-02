I consigli di Nokia per un 2022 orientato al benessere digitale

La tecnologia è fantastica - e chi non ama avere il mondo a portata di mano? Ma anche prendersi cura del proprio benessere digitale è importante. Una recente ricerca rivela che, in media, un adulto trascorre sei ore e 55 minuti al giorno guardando uno schermo. Quindi, se il 2022 è l'anno in cui vuoi migliorare il tuo rapporto con

i gadget tecnologici, adesso è il momento perfetto per iniziare!

Nokia, ti offre alcuni consigli pratici per raggiungere un migliore equilibrio con il tuo smartphone, prendendoti cura di te stesso e degli altri pur rimanendo connesso.

Do Not Disturb, cura di sé stessi in corso

Non sentirti in colpa se spegni lo smartphone di tanto in tanto per prenderti cura di te. Sia che tu abbia bisogno di disattivare le notifiche o di mettere da parte quell'email per occupartene domani, premendo la funzione ‘Non disturbare’ puoi assicurarti il tempo libero di cui hai bisogno per ricaricarti.

Cattura qualche ora di sonno in più con la Modalità notte

Stiamo tutti alzati fino a tardi, lanciando di tanto in tanto uno sguardo ai social o alle news sui nostri telefoni. Per evitarlo, stabilisci un orario in cui mettere da parte lo smartphone per facilitare il riposo. Puoi mettere il telefono in modalità notturna, eliminando la luce blu per favorire il sonno, o collegare le cuffie per un rilassante momento di meditazione.

Tieni d'occhio il tempo trascorso sullo schermo

La media globale del tempo trascorso sullo schermo per un adulto è di 6 ore e 55 minuti al giorno. Con l’aiuto del tuo smartphone è più facile che mai prestare attenzione a quanto tempo si passa al telefono. Semplicemente accedendo alla sezione dedicata al tempo di utilizzo su iPhone e Benessere digitale negli smartphone Android, puoi visualizzare la ripartizione del tempo che trascorri su ciascuna app, aiutandoti a capire su quali varrebbe forse la pena ridurlo.

Meno "Phubb", più divertimento

Il phubbing è l’arte di snobbare qualcuno con cui sei al telefono e la ricerca mostra che il 22% delle persone ha litigato con il proprio partner a causa del phubbing. Riducendo la quantità di tempo che si passa al telefono, si possono creare migliori connessioni sociali e disporre di più tempo per godersi il momento.