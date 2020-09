iPhone 11: le migliori cover per proteggere lo smartphone di Apple

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle custodie per dispositivi Apple e dopo esserci occupati dei modelli per iPhone X/Xs e iPhone Xs Max scopriamo oggi 10 interessanti cover per l’iPhone 11.

Accessori per tutti i gusti, in grado di proteggere lo smartphone di Apple da urti, graffi e cadute.

Modelli di ogni genere, da sottili cover trasparenti a robusti prodotti “rugged” super resistenti, realizzate in vari materiali, dalle pelle al silicone.

Prodotti realizzati dalle più famose aziende del settore come Spigen ed ESR.

1. Spigen Ultra Hybrid: completamente trasparente

Al vertice della nostra classifica si posiziona la Spigen Ultra Hybrid, una cover completamente trasparente con cornici rialzate utili per proteggere schermo e fotocamere dai graffi. Non dimentichiamo lo spessore decisamente ridotto e la compatibilità con il sistema di ricarica wireless di iPhone 11.

Scopri di più su Amazon

2. JETech: 6 diversi colori

Passiamo ora alla cover di JETech disponibile in 6 colorazioni (grigio, trasparente, nero, oro-rosa, porpora e rosso). Custodia con rinforzi agli angoli, realizzata in PC e TPU e con cornici rialzate per la protezione di schermo e fotocamere.

Scopri di più su Amazon

3. Spigen: design in fibra di carbonio

Iniziamo la nostra rassegna dedicata alle migliori cover per iPhone 11 con il modello Spigen Rugged Armor. Cover con design in fibra di carbonio dotata della tecnologia Air Cushion per la protezione e l’assorbimento degli urti. Accessorio in TPU flessibile, sottile e leggero.

Scopri di più su Amazon

4. ESR: cover anche in rosa

Per chi vuole personalizzare il look del suo nuovo iPhone 11 ecco la cover di ESR disponibile in sei diversi colori: nero, grigio, rosso, rosa, verde e viola. Accessorio in morbida gomma siliconica, che garantisce un buon grip, e con bordi rialzati per la protezione di schermo e fotocamere posteriori. Infine non dimentichiamo il rivestimento interno in microfibra che protegge l’iPhone dai graffi.

Scopri di più su Amazon

5. Caseza: custodia in similpelle a libro

Da Caseza una custodia a libro che avvolge completamente l’iPhone 11. Accessorio disponibile nei colori nero e oro-rosa, realizzato in similpelle e dotato di chiusura magnetica. Non manca, infine, la possibilità di mantenere lo smartphone in verticale.

Scopri di più su Amazon

6. XinYue: 9 cover in vari colori

Non sapete quale colore scegliere? Ecco allora il kit di XinYue che propone 9 cover di vari colori, acquistabili al prezzo di 11 euro. Custodie in morbido silicone che si adattano perfettamente al nuovo iPhone 11.

Scopri di più su Amazon

7. Supcase: massima protezione

Se siete alla ricerca della massima protezione da urti, graffi e cadute, ecco la cover di Supcase. Una custodia “rugged” con protezione frontale dello schermo, clip per la cintura e stand per mantenere lo smartphone in verticale. Cover in grado di garantire una protezione da cadute fino a 6 metri, realizzata in TPU e policarbonato.

Scopri di più su Amazon

8. i-Blason: look originale

Proseguiamo la nostra rassegna dedicata alle cover per iPhone 11 con il modello di i-Blason. Una custodia dal look originale con glitter e protezione per lo schermo. Accessorio disponibile in due colorazioni, compatibile anche con la ricarica wireless ed in grado di offrire una completa protezione.

Scopri di più su Amazon

9. ESR: sottile e trasparente

Da ESR arriva anche una cover per iPhone 11 sottile e trasparente. Un modello con uno spessore di soli 1,1 mm, realizzata in TPU resistente all'ingiallimento. Ricordiamo, inoltre, le protezioni agli angoli e le cornici leggermente sollevate per proteggere schermo e fotocamere dai graffi.

Scopri di più su Amazon

10. Cashin: ampie protezioni laterali

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori custodie per iPhone 11 con il modello di Cashin dotato di quattro airbag agli angoli e rivestimento anti-ingiallimento e oleorepellente, resistente alle impronte digitali. Custodia sottile e trasparente, realizzata in morbido TPU.

Scopri di più su Amazon