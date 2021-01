Le migliori cover per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max

Le migliori cover per proteggere iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max da urti, graffi e cadute

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle migliori cover per il nuovo smartphone di Apple e dopo esserci occupati delle custodie per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, scopriamo oggi quali sono le soluzioni più interessanti per proteggere iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max da urti, graffi e cadute.

Cover per tutti i gusti realizzate in vari colori e materiali, da sottili custodie trasparenti a robusti prodotti super resistenti.

Accessori originali Apple o realizzati dalle più note aziende del settore come ESR e Spigen.

1. Apple: custodia MagSafe in silicone

Iniziamo la nostra rassegna con la cover originale di Apple, compatibile MagSafe. Una custodia con esterno in silicone, liscio e piacevole al tatto, e fodera interna in soffice microfibra. Cover disponibile in vari colori, per tutti i gusti.

Versione per iPhone 12 mini a partire da 48 euro

Versione per iPhone 12 Pro Max a 55 euro

2. Spigen: Liquid Crystal

Nella nostra rassegna non poteva mancare la cover Liquid Crystal di Spigen. Custodia in flessibile TPU, trasparente con motivo a puntini sul retro. Cover dotata della tecnologia Air Cushion per assorbire gli urti dai 4 angoli.

Versione per iPhone 12 mini a 9 euro

Versione per iPhone 12 Pro Max a 9 euro

3. ESR: serie Cloud

Proseguiamo la nostra rassegna con la cover morbida di ESR, serie Cloud: un modello disponibile in diversi colori, dotato di superficie morbida con finitura opaca antiscivolo. Custodia sottile e leggera, compatibile con la ricarica wireless.

Versione per iPhone 12 mini a 9 euro

Versione per iPhone 12 Pro Max a 10 euro

4. Spigen: Liquid Air

Passiamo alla cover Liquid Air realizzata da Spigen in flessibile TPU, con un’elegante trama “a ragnatela” al posteriore. Cover dotata della tecnologia Air Cushion per assorbire gli urti, con cornici rialzate, utili alla protezione delle fotocamere posteriori e del bordo dello schermo, e compatibilità con la ricarica senza fili.

Versione per iPhone 12 mini a 9 euro

Versione per iPhone 12 Pro Max a 9 euro

5. ESR: serie Hybrid

Da ESR arriva anche una cover con retro rigido trasparente e cornice laterale disponibile in diverse colorazioni. Una custodia sottile e leggera, dotata di bordi rialzati per schermo e fotocamere e angoli ammortizzanti.

Versione per iPhone 12 mini a 9 euro



Versione per iPhone 12 Pro Max a 9 euro

6. Spigen: Tough Armor

Spigen propone anche la Tough Armor: un modello super resistente, dotato della tecnologia Air Cushion per assorbire gli urti dai 4 angoli. Cover disponibile in diverse colorazioni, compatibile anche con la ricarica wireless.

Versione per iPhone 12 mini a 16 euro

Versione per iPhone 12 Pro Max a 16 euro

7. ESR: custodia con cavalletto

Da ESR arriva anche una versatile cover trasparente dotata di cavalletto in metallo regolabile liberamente fino a 60 gradi, testato per oltre 3.000 utilizzi. Ricordiamo, infine, le cornici rialzate per la protezione dello schermo ed il supporto alla ricarica wireless.

Versione per iPhone 12 mini a 14 euro

Versione per iPhone 12 Pro Max a 12 euro