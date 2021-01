Doogee S88 Plus: un robusto smartphone dall’elevata autonomia

Dopo l’S59 Pro, Doogee lancia sul mercato un nuovo smartphone dall’elevata autonomia; si tratta del modello S88 Plus, versione aggiornata dell’S88 Pro presentato lo scorso anno. Smartphone che vanta ora un maggior quantitativo di Ram ed un comparto fotografico migliorato.

L’S88 Plus è un smartphone rugged, con certificazione IP68/IP69K e MIL-STD-810G, impermeabile e resistente a polvere e sabbia. Scendendo nel dettaglio, questo cellulare è in grado di sopportare senza danni cadute da un'altezza di 1,5 metri; può, inoltre, essere immerso fino a 2 metri di profondità per 30 minuti e resistere a forti pressioni.

Di seguito le caratteristiche tecniche del nuovo Doogee S88 Plus:

-Display: da 6,3 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel, 410 PPI)

-CPU: MediaTek Helio P70

-Memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di storage

-Fotocamere posteriori: principale da 48 MP, 8 MP Wide e 8 MP Macro

-Fotocamera anteriore: 16 MP

-Batteria: da 10.000 mAh con ricarica wireless inversa

L’S88 Plus è, inoltre, dotato di NFC e di due Led che si illuminano in vari colori a seconda delle notifiche e dell’app in uso.

Ricordiamo, infine, le tre versioni disponibili, Army Green, Fire Orange e Mineral Black, e il sistema operativo Android 10.

Il Doogee S88 Plus è attualmente disponibile in preordine al prezzo di 199 dollari.