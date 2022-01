Doogee V20: data di uscita e prezzo

Dopo le anticipazioni di qualche settimana fa, arrivano ora nuove informazioni sul Doogee V20: un nuovo smartphone “rugged” top di gamma, dotato di due schermi ed elevate prestazioni.

Smartphone di fascia alta, impermeabile, resistente ad urti, polvere e cadute, equipaggiato con uno schermo principale da 6,43 pollici AMOLED (risoluzione di 2400 x 1080), realizzato da Samsung.

Sul retro troviamo, inoltre, un secondo display dalle dimensioni più contenute (1,05 pollici) utile per consultare notifiche, gestire musica, chiamate e altro ancora.

Doogee V20 è spinto da un processore octa core, affiancato da un’ampia memoria con 256 GB di storage e 8 GB di Ram.

Interessante anche il comparto fotografico con sensore anteriore da 16 MP e tripla camera al posteriore. Sul retro troviamo, infatti, la fotocamera principale da 64 MP affiancata da un grandangolo da 8 MP e da un sensore per la visione notturna da 20 MP.

Non delude la capiente batteria da ben 6.000 mAh, con ricarica rapida a 33 W e ricarica wireless a 15 W.

Il Doogee V20 è disponibile in 3 colori con 2 finiture: le versioni “knight black” e “wine red” hanno una finitura posteriore in fibra di carbonio, mentre la variante “phantom grey” vanta un retro opaco.

Lo smartphone sarà disponibile in preordine dal 21 febbraio su AliExpress a 399 dollari (per i primi 1000 acquirenti il prezzo sarà di 299 dollari). Successivamente sarà disponibile anche su altri store come Amazon.