Nuovo Honor 50 con super fotocamera frontale per ottimi selfie e video

Honor, ora indipendente da Huawei, presenta il nuovo Honor 50; un completo smartphone Android con a bordo tutte le app e i servizi di Google, che si distingue per una raffinata sezione fotografica. Smartphone che vanta, inoltre, un raffinato design ed elevate prestazioni.

Di seguito le principali caratteristiche del nuovo Honor 50.

Un completo sistema di fotocamere

Dotato di una fotocamera frontale da 32 MP con un angolo di visione di 90°, gli utenti possono scattare ottimi selfie e video, con un'inquadratura che permette di catturare numerose persone e ampi paesaggi in un unico scatto.

Dotato di una configurazione con 4 fotocamere posteriori, Honor 50 vanta un sensore principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP.

Offrendo una maggiore flessibilità, capace di riprendere contenuti da diverse angolazioni e prospettive, gli utenti possono passare da una fotocamera all'altra con sei modalità di ripresa multivideo che utilizzano contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, offrendo un'esperienza di registrazione di alto livello.

Gli utenti possono anche applicare la modalità bellezza, acquisire fotografie dai video e utilizzare modelli di storie preimpostati su tutte le tipologie di ripresa. Inoltre, le cuffie wireless collegate tramite Bluetooth possono essere utilizzate come veri e propri microfoni durante l'acquisizione dei video. I nuovi creators possono così ottenere una migliore ricezione del suono durante le riprese video, fornendo una completa esperienza di vlogging.

Avanzato display OLED

Honor 50 è dotato di uno schermo OLED, curvo ai lati, da 6,57 pollici, con una risoluzione Full High Definition di 2340x1080. Il display può produrre ben 1,07 miliardi di colori ed è dotato inoltre di una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del touchscreen di 300Hz, promettendo elevate velocità di risposta per offrire un'esperienza di visione veloce e senza ritardi di input. La frequenza di aggiornamento è dinamica e intelligente e permette agli utenti di regolarla in base alle azioni sullo schermo, contribuendo a ridurre il consumo energetico.

Batteria e processore

Honor 50 può facilmente supportare un'intera giornata di utilizzo grazie alla sua batteria da 4.300 mAh. Il dispositivo vanta la tecnologia Honor SuperCharge da 66 W che consente di caricare la batteria fino al 70% in soli 20 minuti utilizzando il caricabatterie incluso.

Honor 50 è il primo smartphone a poter vantare il processore Snapdragon 778G di Qualcomm. Alimentato dalla GPU Turbo X, un'esclusiva tecnologia di accelerazione grafica, Honor 50 offre elevate prestazioni anche durante i giochi più intensi.

Colori, prezzo e disponibilità

Progettato per soddisfare i gusti di un pubblico sempre più attento alla moda, Honor 50 va oltre i colori convenzionali ed è disponibile in una gamma di eleganti opzioni, tra cui Frost Crystal, che si ispira ai cristalli di neve con una finitura simile a quella dei diamanti. Inoltre è disponibile anche in HONOR Code, un'innovativa versione che incorpora il logo "HONOR" sulla cover posteriore, nonché un'elegante colorazione Emerald Green e l'intramontabile Midnight Black.

HONOR 50 sarà disponibile in pre-order a partire dal 1° novembre solo su HiHonor.com al prezzo consigliato al pubblico di 529 euro.

La vendita ufficiale inizierà dal 12 novembre anche su Amazon.it

