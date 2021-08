Honor Magic3 Series: 3 nuovi smartphone con tecnologia premium e design all'avanguardia

HONOR ha lanciato oggi la nuova serie HONOR Magic3. Primo flagship lanciato da HONOR dalla sua indipendenza da Huawei, la serie HONOR Magic3 comprende HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+, tutti dotati di caratteristiche e funzionalità avanzate per offrire un design unico, un'esperienza fotografica e video senza precedenti e altissime prestazioni.

Durante l'evento, HONOR ha anche annunciato i suoi piani di continua espansione e l'impegno a fornire prodotti di alta qualità dopo la sua indipendenza nel novembre dello scorso anno. La nuova forza lavoro di HONOR comprende quasi 10.000 dipendenti che copriranno l'intero spettro delle operazioni end-to-end. HONOR ha investito molto in R&D, con quattro nuovi centri e oltre 100 laboratori in tutto il mondo, depositando oltre 5500 nuove domande di brevetto ad oggi, e ristabilendo rapidamente partnership strategiche con alcuni dei migliori fornitori del mondo.

Design premium per un'esperienza visiva coinvolgente e una resistenza superiore

La serie HONOR Magic3 è dotata di un display supercurvo a 89° e di cornici ultrasottili per un'esperienza visiva davvero coinvolgente. Lo schermo 10-bit visualizza 1.07 miliardi di colori e supporta la certificazione HDR 10+, permettendo agli utenti di godere di colori più vividi e immagini dettagliate.

HONOR Magic3 Pro+ offre un design unico, con un Super Curved Nano Crystal Shield e un corpo in Nano Ceramic, creando una presa confortevole e un maggiore livello di durezza e resistenza. La serie HONOR Magic3 è certificata con una resistenza all'acqua e alla polvere IP68, sopportando un'immersione fino a 1,5m per 30 minuti.

La serie HONOR Magic3 è dotata di un design della fotocamera chiamato 'The Eye of Muse', che simboleggia la perfetta miscela di arte e tecnologia ed è caratterizzato da una superficie concava, che fornisce all’obiettivo una fonte di luce abbondante per ottimizzare le prestazioni e fornire capacità fotografiche superiori. Rendendo omaggio alla classica struttura dell'otturatore di una macchina fotografica, HONOR Magic3 Pro+ presenta un design esagonale unico.

Esperienza fotografica rivoluzionaria con il motore d'immagine avanzato HONOR e la fotografia computazionale multi-camera

La serie Magic3 è dotata di HONOR Image Engine, un sistema di imaging avanzato potenziato dall'AI, che consente di ottenere immagini di alta qualità. La serie HONOR Magic è dotata di una fotografia computazionale multi-camera, mentre HONOR Magic3 Pro+ è dotato di una configurazione quadrupla della fotocamera, con una camera monocromatica da 64MP, una fotocamera Wide da 50MP, una fotocamera Ultra Wide da 64MP e una fotocamera teleobiettivo da 64MP.

Fornendo colori vividi e immagini reali, la fotocamera da 50MP ha un sensore a colori ultra-grande da 1/1.28 pollici insieme all'AutoFocus Full Pixel Octa Phase Detection (PD), che permette di catturare oggetti in movimento con una messa a fuoco rapida e precisa. Con la più alta risoluzione di pixel del settore, la Periscope Telephoto Camera da 64MP ha uno zoom ottico 3.5x e fino a 100x, permettendo agli utenti di catturare immagini di alta qualità da lontano. Supportato da uno stabilizzatore ottico d'immagine (OIS), gli utenti possono produrre immagini chiare, anche senza un treppiede.

Lo smartphone che offre un'esperienza di videografia cinematografica

La serie HONOR Magic3 è il primo smartphone IMAX Enhanced. Viene anche fornito con effetti cinematografici AI per consentire soluzioni di colore professionali di livello cinematografico. La serie HONOR Magic3 abilita infatti le capacità video Magic Log e 3D LUT (Look Up Table). Comunemente usato per girare film professionali, il formato log permette agli utenti di migliorare i loro video con toni di colore cinematografici e immagini mozzafiato in chiarezza HDR. Le LUT 3D cinematografiche aiutano gli utenti a creare tonalità di colore adatte al cinema.

Dando agli utenti più libertà di controllare e regolare i colori senza compromettere l'esposizione e la precisione dell'immagine, HONOR ha collaborato con il famoso colorista di Hollywood, Bryan Mamahan, per co-creare otto LUT esclusive ispirate ai film classici. Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale, la serie HONOR Magic3 raccomanda la migliore LUT in base allo scenario di ripresa, garantendo ai creatori di contenuti di portare le loro abilità cinematografiche al livello successivo. La serie Magic3 può catturare contenuti 4K HDR e dispone di tre microfoni omnidirezionali.

Chipset potente e hardware aggiornato per prestazioni migliorate

La serie HONOR Magic3 è dotata della nuova piattaforma mobile Snapdragon 888 Plus 5G. HONOR è tra i primi produttori a lanciare uno smartphone con Snapdragon 888 Plus. Rispetto allo Snapdragon 888, il nuovo chipset vede aggiornamenti in termini di CPU e AI computing. Il chipset migliora l'AI computing portando fino a 32 TOPS e aumentando le prestazioni AI del 20%.

Progettato per energizzare le prestazioni di gioco, la serie HONOR Magic3 viene fornita con la tecnologia di accelerazione grafica GPU Turbo X, applicando ottimizzazioni che riducono il consumo di energia, e migliorare le prestazioni. Grazie a LINK Turbo X, una tecnologia all'avanguardia sviluppata in proprio, la serie HONOR Magic3 utilizza con successo il Wi-Fi e le reti cellulari insieme per fornire una velocità di download di picco di 6.1Gbps, la più veloce velocità di download disponibile oggi su uno smartphone.

Durata della batteria ultra-lunga e capacità di ricarica veloce superiore

Alimentato da una batteria da 4600mAh, la serie HONOR Magic3 ti libera dalla necessità di caricare frequentemente il tuo dispositivo. La serie HONOR Magic3 supporta HONOR SuperCharge a 66W o SuperCharge Wireless a 50W. Magic3 Pro e Magic3 Pro+ possono essere utilizzati anche come power bank per ricaricare altri dispositivi con Wireless Reverse Charge.

Colori, prezzi e disponibilità

HONOR Magic3, a partire da 899 euro, è disponibile nei colori Golden Hour e Blue Hour, realizzati in pelle sintetica, oltre a Black e White. L'HONOR Magic3 Pro, a partire da 1099 euro, è disponibile in Golden Hour, Black e White, mentre l'HONOR Magic3 Pro+, a partire da 1499 euro, è disponibile in Ceramic Black e Ceramic White, con un look classico e premium.

La serie HONOR Magic3 sarà disponibile prima nella Cina continentale. La disponibilità per altri mercati globali sarà annunciata in un secondo momento.