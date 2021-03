iPhone 12: da ESR un caricabatterie MagSafe con cavalletto a 19 euro

Nell’ottobre del 2020 ESR ha lanciato sul mercato il primo caricatore al mondo per auto compatibile con la tecnologia MagSafe. "La risposta del mercato è stata molto buona e il caricatore è diventato rapidamente un best seller" ha dichiarato Tim Wu, CEO di ESR.

Tecnologia che ora viene adottata dal caricabatterie wireless HaloLock, con cavalletto.

Un dispositivo per la ricarica senza fili di iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max, con aggancio magnetico e cavalletto posteriore.

Integrato nel retro del pad di ricarica troviamo, infatti, un supporto regolabile da 30° a 60°; cavalletto che, inoltre, si ripiega facilmente quando non è in uso. Ciò consente agli utenti di continuare a caricare il dispositivo mentre giocano, inviano messaggi o guardano video, rendendolo questo caricatore, compatibile con MagSafe, uno dei più versatili sul mercato.

A differenza del caricatore originale Apple MagSafe, il cavo USB-C da 1,5 metri è completamente rimovibile, consentendo agli utenti di collegare il caricabatterie con un cavo di loro preferenza.

Caricatore con un corpo in lega di alluminio e parte anteriore in vetro temperato, in grado di erogare una potenza di 7,5 W per iPhone 12 (15 W max, caricabatterie PD o QC da 18W+ richiesto per la ricarica rapida da 7,5W non incluso).

Infine le dimensioni pari a 7 x 60 mm, con un peso di 45 g.

Nella gamma di ESR troviamo anche altri accessori HaloLock disponibili su Amazon.it:

-Custodia Morbida Cloud certificata Apple con MagSafe (18,99 euro)

-Supporto di Ricarica Wireless regolabile (26,99 euro)

-Caricatore Wireless per cruscotto (26,99 euro)

-Caricatore Magnetico Wireless per Auto (24,99 euro)

Concludiamo con il prezzo, il caricabatterie wireless HaloLock con cavalletto di ESR è acquistabile a 19,99 euro.

