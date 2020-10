iPhone 12, 12 Pro e iPad Air 4 arrivano su Amazon

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, i nuovi iPhone 12 e 12 Pro sono ora ordinabili anche su Amazon. Il mese prossimo toccherà, invece, ad iPhone 12 mini e ad iPhone 12 Pro Max.

Smartphone ora 5G, dal design rinnovato, con a bordo il potente processore A14 Bionic, il primo nell’intero settore degli smartphone ad essere stato costruito con un processo a 5 nanometri.

Per quanto riguarda il display, l’iPhone 12 e 12 Pro utilizzano un pannello OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR all-screen che si estende ancora di più verso i bordi.

Il comparto fotografico su iPhone 12 è composto dalla fotocamera ultra-grandangolare e da un nuovo grandangolo con apertura ƒ/1.6, che offre il 27% di luce in più per ottime foto e video anche con poca luce.

iPhone 12 Pro incorpora la nuova fotocamera grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, la fotocamera ultra-grandangolare con un campo di visione di 120°, ideale per catturare paesaggi o più elementi della scena anche in spazi ristretti, e un teleobiettivo con lunghezza focale di 52 mm e zoom ottico 4x, ottimo per i ritratti.

Non dimentichiamo, infine, la nuova ricarica wireless ultraveloce, da 15 Watt, MagSafe.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte dai 939 euro per l’iPhone 12 da 64GB e si arriva ad oltre 1.500 euro per l'iPhone 12 Pro nella variante con memoria da 512GB.

Inoltre sbarca su Amazon anche il nuovo iPad Air, giunto alla quarta generazione, con prezzi a partire da 669 euro per la variante WiFi da 64GB.

Tablet con un nuovo design derivato dall’iPad Pro, spinto dal processore A14 Bionic. Ricordiamo, inoltre, la porta USB-C, gli altoparlanti stereo, l’Apple Pencil di seconda generazione e lo Smart Connector per il collegamento alla nuova Magic Keyboard.

Scopri di più su Amazon:

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPad Air