iPhone 13 acquistabili su Amazon in tutte le varianti

iPhone 13 e iPhone 13 mini: novità e prezzi

iPhone 13 e iPhone 13 mini introducono importanti innovazioni tra cui il sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre su iPhone, con un nuovo grandangolo dai pixel più grandi e un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine per foto e video di qualità superiore in condizioni di scarsa luminosità, un nuovo modo di personalizzare la fotocamera con gli Stili fotografici e la modalità Cinema, che aggiunge una dimensione nuova allo storytelling video.

iPhone 13 e iPhone 13 mini offrono, inoltre, prestazioni incredibilmente veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al nuovo processore A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo (fino a due ore e mezza in più rispetto a iPhone 12), un display OLED Super Retina XDR più luminoso, rating di grado IP68 per la resistenza all’acqua e un’avanzata esperienza 5G.

iPhone 13 e iPhone 13 sono stati interamente riprogettati dentro e fuori, hanno un robusto design dai bordi piatti e un elegante telaio in alluminio. I display da 6,1" su iPhone 13 e 5,4" su iPhone 13 mini sono protetti dal resistente Ceramic Shield sulla parte frontale. La nuova fotocamera frontale TrueDepth è più piccola per lasciare maggior spazio al display con un notch più piccolo, pur continuando ad integrare tecnologie come Face ID, il sistema di autenticazione facciale più sicuro su uno smartphone.

iPhone 13 e iPhone 13 mini sono disponibili in rosa, azzurro, mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED con una nuova capacità di base di 128GB. Entrambi i modelli sono disponibili anche con memoria da 256GB e 512GB.

iPhone 13 mini è acquistabile a partire da 839 euro.

iPhone 13 è disponibile a partire da 939 euro.

iPhone 13 Pro e iPhone Pro Max: novità e prezzi

Riprogettati dentro e fuori, iPhone 13 Pro e iPhone Pro Max hanno un nuovissimo display OLED Super Retina XDR ( da 6,1" sul Pro e 6,7" sul Pro Max) con notch più piccolo e refresh rate adattivo fino a 120Hz, così l’esperienza touch è ancora più veloce e reattiva.

Il sistema di fotocamere Pro è più evoluto che mai grazie alle nuove fotocamere ultra?grandangolo, grandangolo e teleobiettivo che sfruttano le prestazioni senza eguali del chip A15 Bionic, più potente di tutti i suoi principali concorrenti sul mercato. Queste tecnologie aprono nuove, straordinarie possibilità fotografiche prima impensabili su iPhone, come la Fotografia macro con l’ultra-grandangolo e prestazioni 2,2 volte migliori in condizioni di scarsa luminosità con il nuovo grandangolo. Le nuove funzioni di fotografia computazionale come Stili fotografici permettono di personalizzare l’aspetto delle immagini nell’app Fotocamera e la modalità Notte è ora inclusa su tutte le fotocamere di entrambi i modelli.

I video fanno un enorme passo nel futuro con la modalità Cinema, per splendide transizioni di profondità di campo, video macro, modalità Time-lapse e slow-motion, e prestazioni ancora migliori in condizioni di scarza luminosità.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max offrono anche connettività 5G e grandi miglioramenti per quanto riguarda la durata della batteria (l’autonomia di iPhone 13 Pro Max è la migliore mai vista su un iPhone). Infine il rivestimento anteriore è realizzato in Ceramic Shield, che è più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono disponibili nei colori grafite, oro, argento e Azzurro Sierra nei modelli da 128GB, 256GB, 512GB e con la nuova opzione di archiviazione da 1TB.

iPhone 13 Pro è acquistabile a partire da 1.189 euro.

iPhone 13 Pro Max è disponibile a partire da 1.289 euro.