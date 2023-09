Nuovi iPhone 15 disponibili su Amazon

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono già disponibili in preordine su Amazon, con la data di uscita prevista per il 27 settembre.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Entrambi i modelli presentano la Dynamic Island ed un comparto fotografico migliorato con una potente fotocamera principale da 48MP. La famiglia iPhone 15 introduce anche i ritratti di nuova generazione, con un livello superiore di dettagli e prestazioni migliorate anche con poca luce. Non dimentichiamo il chip A16 Bionic, il connettore USB?C e i cinque colori disponibili: rosa, giallo, verde, blu e nero.

Qui le caratteristiche complete dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono i modelli Pro più leggeri mai progettati da Apple e realizzati in titanio di grado aerospaziale, robusto e allo stesso tempo leggero. Il nuovo design prevede, inoltre, profili smussati e un tasto Azione personalizzabile. Le novità includono anche una fotocamera principale più avanzata da 48MP che ora supporta la nuova risoluzione da 24MP come default, la nuova generazione di ritratti con messa a fuoco e controllo profondità, miglioramenti alla modalità Notte e Smart HDR, oltre ad un nuovissimo teleobiettivo 5x sul modello iPhone 15 Pro Max. Ricordiamo anche il nuovo chip A17 Pro e il connettore USB?C. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono disponibili in quattro colori: nero, bianco, blu e titanio naturale.

Qui tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.



